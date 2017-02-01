Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jaguar Land Rover, emniyet kemerlerindeki kusur nedeniyle Çin'deki 6 bin 438 aracını geri çağırıyor.Çin Kalite Denetleme ve Karantina İdaresinden yapılan açıklamada, işlemleri 24 Şubat'ta başlayacak geri çağırmaların, emniyet kemerlerindeki kusurdan kaynaklandığı belirtildi. Geri çağırmanın, 12 Haziran-26 Ekim 2016'da üretilen 2016 ve 2017 model ithal Range Rover modelleri ile 13 Haziran-16 Ekim 2016'da üretilen 2017 model ithal Jaguar XE ve Jaguar F-TYPE modellerini kapsadığı duyuruldu.Açıklamada, arızalı araçların ücretsiz onarılacağı vurgulandı.Volkswagen da geçen ay Çin'deki 49 bin aracını hız kontrol sistemi ve fren donanımındaki kusurlar nedeniyle geri çağırmıştı.