Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin elektrik tüketimi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 artarak 25 milyar 98 milyon 999 bin kilovatsaate yükseldi.Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl ocakta 23 milyar 725 milyon 726 bin kilovatsaat elektrik tüketildi. Böylece bu yıl ocakta elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,7 artarak 25 milyar 98 milyon 999 bin kilovatsaat oldu.

Söz konusu ayda elektrik üretimi ise yüzde 7,6 artışla 24 milyar 992 milyon 846 bin kilovatsaate çıktı. Üretimin, yüzde 32,3'ü doğalgazdan, yüzde 22,5'i hidroelektrik kaynaklarından ve yüzde 19,3'ü ise ithal kömürden karşılandı. Elektrik üretiminde payı linyit, taşkömürü ve asfaltitin yüzde 16,02, rüzgarın yüzde 6,5, jeotermalin yüzde 1,8 ve diğer kaynakların yüzde 1,5 olarak hesaplandı.

En düşük ve yüksek tüketimler aynı günlerde



Ocak ayında günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 860 milyon 429 bin kilovatsaatle 26 Ocak'ta kaydedildi. Geçen yılın aynı ayında da günlük bazda en yüksek elektrik elektrik tüketimi 838 milyon 404 bin kilovatsaatle 26 Ocak'ta yaşanmıştı.

Günlük bazda en düşük tüketim ise 650 milyon 392 bin kilovatsaatle 1 Ocak 2017'de görüldü. Geçen yıl ocak ayındaki en düşük günlük tüketim de 648 milyon 689 bin kilovatsaatle yılın ilk gününde gerçekleşmişti.

Elektrik ithalatı yüzde 51 azaldı



Bu yıl ocakta komşu ülkelerden 339 milyon 837 bin kilovatsaat elektrik ithalatı yapıldı. Geçen yıl ocakta ise 704 milyon 664 bin kilovatsaat elektrik ithalatı gerçekleştirilmişti. Böylece Türkiye'nin elektrik ithalatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51,7 azaldı.

Öte yandan ocakta 233 milyon 685 bin kilovatsaat elektrik ihracatı gerçekleştirildi. Geçen yıl ocakta bu miktar 188 milyon 821 bin kilovatsaat olarak kaydedilmişti.