Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre; otogazın litre fiyatına geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere 16 kuruş zam geleceğini bildirdi. Yapılacak olan zamla, otogazın litre fiyatı ortalama 3,07 liradan 3,13 liraya çıkacak.
Otogaza zam bekleniyor
01.02.2017 - 12:14 | Son Güncelleme: 01.02.2017 - 12:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Otogaza geceyarısından itibaren 16 kuruş zam geleceği açıklandı.
Etiketler : otogaz zam,
443219 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/443219.aspx
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