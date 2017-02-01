Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BES uygulaması resmi olarak başladı. 45 yaş altı ücret karşılığı çalışanlar, işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir emeklilik planına dahil oluyor Çalışanın cinsiyet farkı ayırt edilmeden maaş bodrosundaki rakama göre kesintşi yapılacak. Burada amaç tasarruf . Zorunlu Bireysel emeklilik aslında sadece işveren için zorunlu. Çalışanlar 2 ay sonra sistem çıkabiliyor. Ve 2 ay boyunca kesilen ödemeyi de geri alabiliyor. Peki bu ay maaşlardan ne kadar kesilecek. BES'in faydaları ve zararları neler? BES'in tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KİMLER BES'E KATILACAK?

45 yaşın altındaki (1972 ve yukarı yıllarda doğanlar) tüm çalışanlar otomatik olarak sisteme girecek. Burada katılma tarihini çalıştığınız şirketin personel sayısı belirleyecek. İlk aşamada bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör 1 Ocak 2017'de, memurlar (genel ve özel bütçeli idareler) ve 250-1000 çalışanı bulunan özel sektör 1 Nisan 2017'de sisteme geçecek.

Binden fazla çalışanı olanlar: 1 Ocak 2017

250-999 çalışanı olanlar: 1 Nisan 2017

100-249 çalışanı olanlar: 1 Temmuz 2017

50-99 çalışanı olanlar: 1 Ocak 2018

10-49 çalışanı olanlar: 1 Temmuz 2018

5-9 çalışanı olanlar: 1 Ocak 2019

Memurlar: 1 Nisan 2017

Mahalli idareler ve KİT'ler: 1 Ocak 2018

MAAŞTAN KESİNTİ OLACAK MI?

Her çalışanın prime esas kazancının (brüt maaşının) yüzde 3'ü kesilerek BES hesabına aktarılacak. 2017'de uygulanacak 1.777,5 TL'lik asgari ücrete göre en az kesinti 53 lira 32 kuruş olacak. En yüksek kesinti ise 340 lira olacak.

BES'İN AVANTAJLARI

- BES sistemi birikim yapmanıza yardımcı olur.

-Birikimleriniz %25 devlet katkı payı ile desteklenir, yani yapmış olduğunuz her katkı payı için %25 devlet katkısı elde edersiniz, devlet katkısı limiti aylık brüt asgari ücretinin %25’i kadardır.

-Bireysel emeklilik sistemi fonunuzu ve şirketinizi değiştirme hakkınız bulunur, herhangi bir ücret ödemeden başka bir şirkete geçiş yapabilirsiniz. Ayrıca fonlarınızı istediğiniz zaman kontrol edebilir, fon yönetimini kontrol edebilirsiniz.

- BES ödemelerinizi bütçeniz doğrultusunda azaltabilir dilerseniz, bütçenizin yetmemesi durumunda dondurabilirsiniz.

- Bireysel emeklilik sistemi fonları vergiden de muaftır.

- BES sistemi özellikle para biriktirmekte zorlananlar için oldukça avantajlı olacaktır. Çünkü; böylece hem birikim yaparsınız hem de %25 devlet katkısı payını değerlendirmiş olursunuz.

BES'İN DEZAVANTAJLARI

- Bireysel emeklilik sisteminden 10 yılı doldurmadan çıkmanız durumunda devlet ciddi miktarda kesinti yapar. Zor durumda kalmamanız durumunda çıkmamalısınız

-Fonların iyi yönetilmemesi durumunda istediğiniz oranda gelir elde edemeyebilirsiniz.

-BES şirketleri yönetim kesintileri yapar. Bu kesintilerin oranı genellikle %8-10 aralığında yer alır.

2 AY SONRA ÇIKILABİLİR

Sistemde kalmak mecburi mi? 2 ay süreyle sistemde kalmak zorunlu olacak. Çalışanlar bu iki ay içinde çıkmak istediklerini söylerlerse kesintiler iade edilerek çıkış işlemleri yapılacak. Çalışanın cayma talebi alındıktan 10 gün sonra parası iade edilecek. İlk 3 yılda sistemden ayrılanlara devlet katkısı verilmeyecek. Devlet katkısı hakediş oranı 3-6 yıl için yüzde 15, 6-10 yıl için yüzde 35, 10 yılını dolduranlar için yüzde 60, sistemde en az 10 yıl bulunan ve 56 yaşını tamamlayan çalışanlar için yüzde 100 olacak.

TÜM ŞİRKETLER İÇİN BU YASA GEÇERLİ Mİ?

Çalışan sayısı belirtilmeksizin bütün işverenler 6740 sayılı BES kanununa göre işçisini BES sisteminden değerlendirmek ve yasal yükümlülükleri uygulamakla mecburidir Çalışan katkı payı, işverenin taraf olduğu 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu kapsamındaki haciz ve iflas yoluyla takip bakımından işçi alacağı niteliğinde imtiyazlı bir alacaktır. İşverenler bu madde kapsamındaki yükümlülükleri bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından denetlenir. İşverenin bu madde kapsamındaki yükümlülüklerine ve bu madde uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemelere uymaması hâlinde, her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yüz Türk lirası idari para cezası uygulanır.