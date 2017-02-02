Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Parlamentosu, Konseyi ve Komisyonu arasında yapılan üçlü müzakereler sonucunda, telefon operatör şirketlerinin birbirlerine uyguladığı ek ücretlerin ciddi şekilde düşürülmesi konusunda uzlaşıldı. Böylece AB üyesi bir ülkenin vatandaşı, başka bir AB ülkesine gittiğinde, farklı bir GSM operatöründen veri alsa bile yüksek ek ücretler ödemeden, birliğin tamamında telefonunu kullanabilecek.

1 gigabayt veri 2,5 Euro'ya düşecek

Avrupa Parlamentosu Sözcüsü ve 'Sosyalistler ve Demokratlar' İttifak Grubu'nun Finli üyesi Miapetra Kumpula-Natri'nin duyurduğu karara göre, tavan mobil veri ve internet ücretinin bir gigabaytı 15 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere 7,70 Euro'yla sınırlandırıldı. Bu ücret 1 Ocak 2018'den itibaren 6 Euro'ya, 2019'da 4,5 Euro'ya, 2020'de 3,5 Euro'ya, 2021'de 3 Euro'ya ve nihayet 2022'de 2,5 Euro'ya düşecek.

Alınan karara Almanya ve Fransa tarafının diplomatlarının, ticari çıkarları tehlikeye atacağı gerekçesiyle karşı çıktıkları, ancak diğer üye ülkelerin desteğiyle tasarının onaylandığı kaydedildi.

Hazırlanması için ilk olarak 2015'te prensipte anlaşılan tasarı, ücret oranlarının de netlik kazanmasıyla, 15 Haziran'da yürürlüğe girmek üzere bugün kabul edildi.