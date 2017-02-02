Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kamunun bankası olmasına rağmen, iş adamlarına kredi kriterlerinde çifte standart uygulayan, somut gerekçe göstermeden kredileri 1 günde geri çağıran ve daha birçok işlem skandalına imza atan Vakıfbank, 15 Temmuz sürecindeki tutumu ve FETÖ’cü yapılanması ile de mercek altında. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası, 3 kamu bankası Ziraat, Halkbank ve Vakıfbank kendi içlerinde FETÖ temizliği yapmakta gecikince duruma Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) el koydu. BDDK’nın başlattığı soruşturmalar sonucunda 113 kişi görevden uzaklaştırıldı. BDDK’nın devreye girmesiyle açığa alınan 113 personelle ilgili, soruşturma komisyonu kuruldu. Komisyonda, görevden alınan kişilerin kurumda yaptığı çalışmalar incelendi. BDDK tarafından yapılan soruşturma sonucunda 3 kamu bankasına yerleşen FETÖ’cülerin başta hükûmete mensup siyasilerin, iş adamlarının ve birçok özel ve tüzel kişinin banka hesaplarına girdiği tespit edildi.

BDDK’nın, Vakıfbank ve Halkbank’ta inceleme yapmak üzere görevlendirdiği 8 murakıp, banka işlemlerine ve hesaplara usulsüzce girildiği, bilgilerin Pensilvanya’ya servis edildiğini ortaya çıkardı. FETÖ’nün Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’a sızdırdığı kişiler sayesinde Türkiye’deki finans akışının takip edildiği ve anlık olarak Pensilvanya’ya iletildiği, buradan gelen direktiflere göre de banka içinde işlemler yapıldığı yine BDDK soruşturmasında elde edilen bulgular arasında...

Banka binasında darbe toplantısı

Gazetemizde ‘Vakıfbank’a vahim sorular’ başlığı ile yayımlanan haberde aralarında Hüseyin Fehmi Yersel’in de bulunduğu bankanın üst yönetiminde yer alan isimler ile FETÖ yapılanması içindeki bazı kişilerin, iştirakin Bağcılar’daki bir binasında, 15 Temmuz hain darbe girişimi sürecine kadar toplantılar yaptığını duyurmuştuk. Bankadan yapılan açıklamalarda, toplantıya ilişkin bir ya-lanlama bulunmazken “Banka içinde FETÖ yapılanmasına yönelik bir operasyon yapıldığı ve bazı isimlerin açığa alındığı” yönünde ifadeler yer almıştı.

Pensilvanya’dan yönetim kuruluna

Eski Tokat milletvekili Dilek Yüksel’in bir heyetle Pensilvanya’ya yaptığı ziyaret ve terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen ile çekilmiş resimleri herkesin dilinde. Yüksel, 2012 yılı ortalarında, FETÖ’nün Türkiye’ye ve hükûmete yönelik kumpaslarının ortaya çıkmasından aylar sonra yapılan bu ziyaretle ilgili kendini savunmuştu. Eski vekil “O günün konjonktüründe siyasetçi olarak yaptığımız bir ziyaretti. Tarihini tam hatırlamıyorum. Dershane krizi yoktu sanıyorum, olsaydı zaten ziyaret yapılmazdı. Bugüne baktığımızda ise bu ziyaret keşke hiç yapılmamış olsaydı. Keşke hiç oraya gidilmemiş olsaydı” demişti. Aynı Dilek Yüksel, Pensilvanya ziyaretinden 4 yıl sonra Mart 2016’da bu kez Vakıfbank Yönetim Kurulu üyeliğine atandı. Hâlen bankanın yönetim kurulu üyesi olan Yüksel, ücretlendirme ve kredi komitesinde yer alıyor...

Ana muhalefete belge servisi

Vakıfbank’taki FETÖ’cü yapılanmanın marifetleri sadece özel bilgileri Pensilvanya’ya bildirmek ve gelen direktifleri banka içinde uygulamakla sınırlı değil. Banka içinde yuvalanan bir grubun, kesinlikle gizli tutulması gereken bilgileri TBMM’de grubu bulunan partilere sızdırdığı ve konunun soru önergesine dönüştüğü biliniyor. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hükûmetteki isimleri hedef alan soru önergelerinde Vakıfbank’tan yapılan ve gizli kalması gereken işlem dekontları muhalefete sızdırıldı. Banka içinden sızdırılan ve Meclis gündemine taşınan soru önergelerinde FETÖ’cü yapılanma, siyasileri kullanarak algı operasyonu yürüttü. Ancak sızdırılan belgelere rağmen banka yönetiminin konu ile ilgili bir soruşturma açmadığı dikkatlerden kaçmadı.