Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu (ŞTG) öncülüğünde Türk firmaları, bu yıl 47’ncisi Almanya’nın Köln şehrinde 29 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında düzenlenen, ‘ISM 2017 Uluslararası Bisküvi ve Şekerleme Fuarı’na 18’inci defa millî katılım gerçekleştiren 76 Türk firması, 150 ülkeden 38 bin 500 kişinin ziyaret ettiği fuarda gövde gösterisi yaptı. İİB Başkanı Zekeriya Mete, CNR Food İstanbul fuarı ile Almanya, Amerika, Dubai ve Rusya gibi ülkelerdeki fuarlara eş değer yüksek katılımlı bir fuarı Türkiye’ye kazandırma hedefinde olduklarını belirterek “Bu fuarla ülkemizin tanıtımı için önemli bir misyon da üstlenmiş durumdayız” dedi. Gıda fuarlarında Dubai’deki GULFOOD’un öne çıktığını, bunun da Müslüman ülkelerdeki talebin büyümesinden kaynaklandığını söyleyen Mete “Fuarlara gelenlerin hepsi iş adamı. Hepsi potansiyel alıcı ve gelir seviyesi üstlerde. Bu kişiler, normal bir turistin 10 günde harcayacağı paranın çok daha fazlasını birkaç günde harcayacaktır. Ülkemizi tanıtıp ürünlerimizi tanıtırız. Şirket evlilikleriyle büyümemiz, girişimlerimizi artırmamız gerekiyor” dedi.

Delightland ile yurt dışında atak başlıyor

Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu (ŞTG) Başkanı Hidayet Kadiroğlu da, lokum, şekerleme, çikolata ve Türk kahvesi gibi ürünleri ‘Delightland’ markası altında topladıklarını belirterek, “ŞTG olarak katıldığımız her fuarda olduğu gibi burada da Türkiye’nin ‘Lezzet Ülkesi’ özelliğini anlattık, vurguladık. Kısa sürede etkileyici bir reklam filmi ile bu ürün grubumuzda tanıtım atağı başlatacağız. Almanya 10 milyar dolarlık şekerleme ve çikolata ithalatı yaparken, biz sadece onlara 75 milyon dolarlık ihracat yapabiliyoruz. Üniversitelerle iş birliği yaparak şeker oranı azaltılmış ya da şekersiz şekerleme üretimi için Ar-Ge çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu alanda tüketim hızla artacak” dedi.