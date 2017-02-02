Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika faizini değiştirmemesinin ardından sakin bir seyir izliyor.

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) dünkü toplantısının ardından açıklanan karar metninde, FOMC üyelerinin politika faizini yüzde 0,50-0,75 aralığında sabit tutma kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

ABD ekonomisinin "ılımlı" büyümesini sürdürdüğü ifade edilen metinde, aralık ayında yapılan son FOMC toplantısından sonraki verilerin, iş gücü piyasasının güçlenmeye devam ettiğini gösterdiği kaydedildi. Metinde, bir sonraki faiz artışına ilişkin herhangi bir ipucu verilmedi.

Dün açıklanan ABD özel sektör istihdamı ve ISM İmalat Sanayi Endeksi beklentilerin üzerinde gelirken, Dow Jones sanayi endeksi yüzde 0,14, S&P 500 endeksi yüzde 0,68 ve Nasdaq teknoloji endeksi ise yüzde 0,50 değer kazandı. Dolar endeksi ise 100,51 seviyesinden 99,43'e kadar geriledi.

Avrupa tarafında, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,96, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,08, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,81 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,86 yükseldi.

Asya piyasalarında, Fed sonrasında yenin dolar karşısında güçlenmesiyle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 değer kaybetti. Bugün ayrıca, Japonya'da açıklanan verilere göre, ocak ayında parasal taban yıllık yüzde 22,6 genişlerken, aynı dönemde tüketici güven endeksi 43,2 ile beklentilerin altında geldi. Çin borsasında ise tatil nedeniyle işlem yapılmıyor.​

Yurt içinde ise ocaktaki yükseliş eğilimini şubat ayının ilk işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, gün içinde 86.920,13 puana kadar çıktı. Günü yüzde 0,64 artışla 86.847,96 puan ile kapatan endeks, yaklaşık 20 ayın en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

Dün dolar/TL, 3,7947'ye yükselse de küresel piyasalarda dolara olan talebin azalmasının etkisiyle düşüşe geçerek 3,7590 seviyesini gördü ve günü 3,77 sınırında tamamladı. Dolar/TL, bugün saat 09.10 itibarıyla 3,7650 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı ve açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 87.500 seviyesinin direnç, 85.500 seviyesinin destek konumunda olduğunu bildirdi.