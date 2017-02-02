Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Davada suçlanan yapay gerçeklik firması Oculus, Facebook tarafından 2 milyar dolara satın alınmıştı. Davayı açan video oyun kurucusu Zenimax şirketi, sanal gerçeklik buluşlarının Oculus tarafından yasadışı şekilde kopyalandığını iddia ediyordu. Mahkeme kararını verdi.

2 MİLYAR DOLAR TALEP ETMİŞTİ

BBC Türkçe'de yer alan habere göre ABD'nin Dallas kentinde açılan ve 3 hafta süren dava sonucunda mahkeme, davacı konumundaki Zenimax şirketine, telif hakları ihlali nedeniyle 500 milyon dolar ödenmesine hükmetti. Zenimax şirketi, açtığı davada Facebook'tan 2 milyar dolar tazminat talep etmişti. Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg, "Oculus ürünlerinin başka birilerinin teknolojisi ile geliştirildiği düşüncesi yanlıştır" açıklamasını yapmıştı.

FACEBOOK TEMYİZE GİDİYOR

Davaya konu olan "ihlalin", Oculus firmasının Zenimax şirketinde çalışan bir mühendisi transfer etmesi ve o mühendisin, "fikri mülkiyet haklarını" yeni firmaya götürmesi şeklinde gerçekleştiği iddia ediliyordu. 2016 yılında yıllık net gelirini 10.2 milyar dolara çıkaran Facebook, davayı temyize götüreceğini açıkladı. Facebook tarafından 2014 yılında satın alınan Oculus şirketi, "Oculus Rift" adını verdikleri sanal gerçeklik cihazı ile teknoloji dünyasında büyük ses getirmişti.