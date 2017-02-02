SGK emekli promosyonlarıyla ilgili İş Bankası ile de anlaşmayı imzaladı. Salı günü ise diğer kamu bankaları ile SGK arasında imzalar tamamlanacak. Ödemeler Mart, Nisan, Mayıs ayı arasında emeklilerin hesaplarına yatırılmış olacak.
ÖZEL BANKALAR RAKAMI ARTTIRABİLECEK
Yapılan açıklamada özel bankaların promosyon miktarını arttırabileceği kaydedildi.
Emekliye promosyonda yeni gelişme
02.02.2017 - 12:49 | Son Güncelleme: 02.02.2017 - 12:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ziraat Bankası'ndan sonra İş Bankası ile de anlaşmaya vardı. Salı gününe kadar tüm imzaların tamamlanacağı belirtildi.
SGK emekli promosyonlarıyla ilgili İş Bankası ile de anlaşmayı imzaladı. Salı günü ise diğer kamu bankaları ile SGK arasında imzalar tamamlanacak. Ödemeler Mart, Nisan, Mayıs ayı arasında emeklilerin hesaplarına yatırılmış olacak.
Etiketler : emekliye promosyon,
443535 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/443535.aspx
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