Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SGK emekli promosyonlarıyla ilgili İş Bankası ile de anlaşmayı imzaladı. Salı günü ise diğer kamu bankaları ile SGK arasında imzalar tamamlanacak. Ödemeler Mart, Nisan, Mayıs ayı arasında emeklilerin hesaplarına yatırılmış olacak.



ÖZEL BANKALAR RAKAMI ARTTIRABİLECEK



Yapılan açıklamada özel bankaların promosyon miktarını arttırabileceği kaydedildi.