Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bosna Hersek'in kuzey kesiminde, ticaret ve sanayinin gelişmiş olduğu bölgede yer alan Doboj Jug beldesi sahip olduğu iş potansiyeliyle Türk yatırımcıları bekliyor.

Doboj Jug Belediye Başkanı Mirnes Tukic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin en küçük beldelerinden biri olan Doboj Jug'un sahip olduğu yatırım potansiyelini ve olası iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

Hırvatistan sınırına yakın, ana yolların ve demir yollarının kesiştiği, sanayi bölgelerinin yoğun olduğu bir konumda bulunan beldenin, sürekli gelişim gösterdiğini aktaran Tukic, özellikle otomobil alım-satımı, mobilya üretimi ve tarımın önemli potansiyele sahip olduğunu bildirdi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta evlerini terk etmek zorunda kalan bölge halkının, geri dönüş sürecinin devam ettiğine işaret eden Tukic, 4 bin 500 nüfusluk beldenin önemli bir iş gücüne sahip olduğunu aktardı.

Tukic, tarımın belde için en önemli gelir kaynaklarından biri olduğunu ifade ederek, bu nedenle belediye olarak halkı tarıma teşvik etmek için birçok proje ürettiklerini, bu şekilde hem istihdamı artırmak hem de yeni yatırımcıları bölgeye çekmek istediklerini ifade etti.

Beldenin sınırları içinde üç sanayi bölgesi bulunduğunu aktaran Tukic, "Odak noktamız üretim. Belediye olarak burada yatırım yapmak isteyen herkese her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Açmayı planladığımız proje geliştirme ofisi ile yatırım yapmak isteyen firmalara kolaylık sağlayacağız." dedi.

Tukic, beldenin kapılarının tüm yatırımcılara açık olduğunu vurgulayarak, halihazırda bölgede metal ve mobilya üretiminde çalışan firmaların olduğunu, bu firmaların İtalya, Almanya ve Avusturya gibi ülkelere ihracat yaptığını aktardı.

Bosna Hersek'in orman bakımından zengin bir ülke olduğunu ve bunun en iyi şekile değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Tukic, bölgedeki başarılı mobilya firmalarının üretimi Bosna Hersek'te yapıp ürünlerini dış pazara sattığını kaydetti.

Türk yatırımcılara çağrı

Türkiye'deki belediye ve şahıslarla olan iyi ilişkilerini yatırımlara da yansıtmak istediklerini söyleyen Tukic, "Doboj Jug Belediyesi olarak Türk yatırımcılara burada yatırım yapmaları çağrısında bulunuyoruz. Özellikle mobilya sektörü bunun için son derece elverişli." dedi.

Göreve kısa bir süre önce başladığını ve geçen zaman içinde ülkedeki bazı Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelme fırsatı bulduğunu anımsatan Tukic, özellikle Yunus Emre Enstitüsü yetkilileriyle beldede Türkçe'nin yaygınlaşması için yapılabilecek projeleri konuştuklarını aktardı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyonu Ajansı Başkanlığının (TİKA) da 2014 yılındaki sel felaketinde hasar gören yerlerin onarımı noktasında yardımcı olduğunu söyleyen Tukic, ilerleyen zamanda TİKA yetkilileriyle de yeni projeler hakkında görüşmek istediğini dile getirdi.