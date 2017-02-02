Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0,25 seviyesinde tutma yönünde karar aldı. İngiltere Merkez Bankasından yapılan açıklamada, bankanın politika faiz oranını, tüm zamanların en düşük seviyesi olan yüzde 0,25'te tutmaya karar verdiği bildirildi. Açıklamada varlık alım program hedefinin de değiştirilmeyerek 435 milyar sterlinde bırakıldığı belirtildi. Bankanın Para Politikası Kurulunun (PPK) tutanaklarında politika faizinin ve varlık alım programı kararlarının oy birliğiyle alındığı da kaydedildi.

2017 büyüme tahmini yüzde 2'ye yükseltildi

Tutanaklarda parasal politikanın istikametinin Avrupa Birliğinden çıkış sürecinde arz, potansiyel talep, kur ve enflasyondaki şekillenmeye bağlı olduğu hatırlatıldı. PPK tutanaklarında İngiltere için 2017 yılına ilişkin büyüme tahmininin yüzde 1,4’ten yüzde 2 seviyesine yükseltildiği, büyümenin 2018 yılında yüzde 1,6, 2019 yılında ise yüzde 1,7 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği vurgulandı. İngiltere’de iç talebin son aylarda beklenenden daha güçlü seyrettiği, AB referandumunun ardından tüketici harcamalarında yavaşlamaya ilişkin kısmen az sayıda işaretin görüldüğü vurgulandı.