Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, NTV'nin ekonomi gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Merkez Bankası'nın faiz kararını değerlendiren Ekonomi Bakanı, "Merkez Bankası'nın son dönemdeki kararlarını çok uygun buluyorum. Merkez Bankası önümüzdeki süreçteki gelişmeleri de yakından izliyor. Merkez Bankamız isabetli, tutucu bir tavırla hareket ediyor. Faz artırımını gerekli görmüyorum. Kur baskısının yavaş yavaş düşmeye başlayacağını göreceğiz. Kurda köpük dediğimiz bölümü önümüzdeki dönemde izleyeceğiz, açığın kapanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

"ENFLASYON KISA SÜRE YÜKSELECEK"

Zeybekci, enflasyonla ilgili kısa bile olsa yüksek bir döneme girilip çıkılacağını, sonrası için duruşun kararlı olduğunu belirtti.

"DOLAR, EURO KARŞISINDA ZAYIFLAR"

Piyasalardaki hareketlilikle ilgili konuşan Zeybekci şunları kaydetti: "Son ihracat rakamlarına göre ihracatın yüzde 50'sini AB'ye yapıyoruz, doğrudan sermaye girişinin yüzde 75'i AB'den. Fed şunu dedi, doların değeri şu oldu gibi söylemlere yaklaşırken bu gerçekleri bilerek yaklaşalım. Trump çok daha içe kapanık, korumacı ekonomiye yöneleceğiyle ilgili mesajlar verdi. Adımlar atmaya başladı. Kasımdan 20 Ocak'a kadar geçen dönemde ticaretle ilgili, üretimle ilgili, yabancı markalarla ilgili keskin söylemlerde bulundu. Trump'ın dediği her şey oldu diyelim. İçe kapandılar, içeride üretim yapmaya başladılar. Apple da çıktı tüm ürünleri ABD'de üretmeye başladı. Yapamazsınız. Bunu 2013'ten beri şunu dedik. Fed faiz artıracak, tetiklediği şey doların değerli hale gelmesi. Bu bile euro karşısında 1,45'ten 1,05'e indirmedi mi. Bu ABD ekonomisi için sürdürülebilir, gerçekçi değil. Siz bütün dünyadaki devlere diyorsunuz ki, ABD'de üretmek zorundasınız. Milli gelirinizdeki yüzde 25'lik bölüm tehlikeye girer.

Dönecek bu ekonomi diyecek sen bizi zorladın, tehdit ettin geldik ürettik. Dünyaya satmam lazım ama doların aşırı değerli, rekabet edemiyorum. Trump'ın önümüzdeki dönemle ilgili korumacı söylemleri daha uzlaşmacı, daha kucaklayıcı bir sürece gitmek zorundadır. Önümüzdeki süreçte doların euro karşısında zayıflamaya başlayacağını bekliyorum."

Zeybekci, referandum tarihiyle ilgili olarak "Bununla ilgili doğal bir süreç işliyor. Olacak tarihin hiçbir önemi yok. Tarih değil milletin huzuruna gitmek önemli" dedi.