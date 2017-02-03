Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder ÇELİK

Erguvan İnşaat’ın Kurtköy’deki beşinci projesi Erguvan Premium Residence satışa çıktı. İnşaatının yüzde 70’i tamamlanan proje 9 katlı 2 blokta, 284 konut ve 10 ticari alandan oluşuyor. Konut fiyatlarının 295 bin liradan başladığı projede aylık 1.910 lira taksitlerle ev sahibi olunabilecek. Konut tiplerinin 1+1, 2+1, 3+1, 4+1’den oluştuğu projede, konut büyüklükleri 55 ile 158 m² arasında değişiyor. Firma, yeni projesinin isminden mimarisine kadar pek çok detayı, 12 bin kişinin katıldığı eğilim yoklaması ile belirledi. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Erguvan İnşaat Yönetici Ortağı Emre Maraşlı, Erguvan Premium Residence’ın Teknopark İstanbul’un hemen yanında yükseldiğini belirterek, projenin Sabiha Gökçen Havalimanı’na 3 dakika mesafede yer aldığını, 11 büyük firma merkezi ile 5 üniversite kampüsü ve metro durağının yakınında bulunduğunu ifade etti. 5 yıl içerisinde 150 bin personelin Kurtköy’e yerleşeceğini ifade eden Maraşlı “Buna karşılık inşaatı devam edenler dâhil bölgedeki konut sayısı en fazla 30 bini buluyor. Bölgenin nitelikli konut açığı kısa zamanda karşılanacak gibi görünmüyor” dedi. Gayrimenkulde her yıl asgari yüzde 25 değerlenen Kurtköy’deki konut yatırımlarının İstanbul ortalamasının üzerinde primlendiğini de hatırlatan Emre Maraşlı, projede beyaz yakalı çalışanları hedeflediklerini, projenin yüzde 30’unun da satıldığını ifade etti. Emre Maraşlı, referandum belirsizliğinden dolayı piyasada durgunluk yaşandığını, referandumdan sonra öngörülebilirliğin artacağını, yılın ikinci yarısında daha canlı bir piyasa yaşanacağını söyledi.

Emlak Konut GYO öncülüğünde başlayan ve sektör temsilcileri GYODER ile KONUTDER üyelerinin de katıldığı ‘Güçlü Türkiye için Birlik Vakti’ kampanyası ilk günden yoğun ilgi gördü. Emlak Konut GYO’nın 30 proje, GYODER üyelerinin de 75 projeyle katıldığı kampanyanın ilk gününde satış ofisleri gece yarısına kadar çalışırken, vatandaşın yoğun ilgisi nedeniyle telefonlar susmadı. Konutta vadenin 240 aya çıkarıldığı yeni kampanyaya ilişkin ilk satış rakamlarının birkaç güne netleşeceği ifade edilirken, Sabah gazetesi ilk gün değeri 150 milyon lirayı bulan 300 kadar konutun satıldığını yazdı. Sektör temsilcileri de, belirlenen 2,5 milyar liralık hedefin aşılabileceğini ifade ediyor. Kampanyanın ilk gününü değerlendiren Nef Satış ve Pazarlama Direktörü Selçuk Çelik, vatandaşın ilgisinden memnun olduklarını, kampanyayla müşteri sayısında yüzde 10-15 artış yaşandığını belirtti. 240 ay vadenin tüketicinin ilgisini çektiğini ancak bazıları için uzun olduğunu kaydeden Çelik, taksit tutarındaki düşük fark nedeniyle bazı müşterilerin 120 ayı 240 aya tercih ettiğini söyledi. Erguvan İnşaat Yönetici Ortağı Emre Maraşlı da, 120 ay ile 240 ay vadenin taksitleri arasında 150-200 TL’lik fark olduğunu belirterek, 240 ay vadede faizlerin 0,35’e gelmeden cazip olmayacağını savundu. Emlak Konut GYO’nun başlattığı 31 Mart’a kadar geçerli kampanyada, 20 yıla 0,79 vade farkı, 10 yıla yüzde 0,45 vade farkı 5 yıla ise ‘0’ vade farkı gibi ödeme şartları sunuluyor.