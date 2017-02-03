Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şişecam Topluluğu, kuracağı yüksek teknoloji tesisi için Balıkesir’i seçti. Çanakkale 1915 Köprüsü ile çok önemli bir geçiş noktası haline gelen Balıkesir’de 200 dönüm araziye kurulacak tesiste, uçaktan tanka, helikopterden zırhlı araçlara kadar savunma sanayi sektörünün hassas ürünlerine kompozit malzeme üretecek. 2018 yılında üretime başlaması hedeflenen, 400 milyon liralık yatırım bedeli bulunan cam elyaf üretim tesisi için imzalar atıldı. Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Kırman, Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleştirilen imza töreninde, Balıkesir’deki tesiste cam elyaf üretimi yapılacağını söyledi. Cam elyafın birçok sektörün kullandığı malzeme haline geldiğini belirten Kırman, “Şişecam, camın bütün alanlarında faaliyette bulunan tek örnek. Ayrıca hâlen 13 ülkede fiilen 44 noktada üretim yapıyoruz. Şu an 44 noktada fırınlarımız çalışıyor, cam üretiyoruz. Dünyanın sayılı cam ve soda üreticileri arasında yer alıyoruz. Bütün çabamız net olarak ülkemiz bayrağını bu yerlerde dalgalandırmaktan geçiyor” dedi. Kırman, ileri teknoloji kompozit sanayi ve savunma sanayinde, otomotivde, geri dönüşüm rüzgâr türbinlerinin pervanelerinde kullanılabilecek yüksek kalitede kompozit malzemeyi yapabilecek alana yoğunlaşmak ve yatırımı kısa sürede tamamlayarak hayata geçirmek istediklerini söyledi.