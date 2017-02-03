Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TÜED’den yapılan açıklamada, Avcı’nın Ankara İş Mahkemesinde dava açtığı belirtilerek, “İş Mahkemesi davayı reddetti. Üyemiz Avcı adına derneğimizin Hukuk Danışmanı Avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu Yargıtay’a başvurdu. Yargıtay’ın İş Mahkemesinin kararını onaması üzerine Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yapıldı” denildi. Açıklamada, talep edilen intibak düzenlemesinin 4 ile 5 milyon arasında emekliyi ilgilendirdiği vurgulanarak şunları kaydedildi: 2000 öncesi intibakın yürürlük maddesi iptal olduğunda 2000 sonrası emekliler de bu haktan yararlanma imkânı bulacaktır. Umuyor ve diliyoruz ki Anayasa Mahkemesi, yaşanan bu haksızlığı kısa sürede sonlandıracak bir karar verir ve emeklilerimiz de 2017 yılı içerisinde intibak haklarına kavuşur.

AYM'DEN KARAR ÇIKARSA 355 LİRA ZAM GELECEK

Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak bir intibak yönündeki karar, 2000'den sonra emekli olanların maaşını artıracak. İlk intibakta, 2000'den önce emekli olanlara 50 ile 355 lira arasında zamlar söz konusu olmuştu. Yeni intibak yapılırsa, 2000'den sonra emekli olanların maaşında da benzer artışlar olması bekleniyor