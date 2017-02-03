Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 2,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,98 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,69 oldu.Tüketici fiyatları bazında ocakta en yüksek fiyat artışı yüzde 92,71 ile kabakta, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 13,80 ile kadın ceketinde görüldü.
Ocak ayı enflasyonu yüzde 2,46 arttı
03.02.2017 - 10:09 | Son Güncelleme: 03.02.2017 - 10:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TÜFE ocakta yüzde 2,46, Yİ-ÜFE yüzde 3,98 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9,22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13,69 oldu.
Etiketler : yıllık üfe,
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