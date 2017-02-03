Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hükümetin 23 ili kapsayan Cazibe Merkezleri Programı iş dünyasında heyecan oluşturdu. Bu bölgelere, 195'i yabancı olmak üzere 7 günde bin 200 yatırım başvurusu geldi. Sabah'tan Metin Can'ın haberine göre yabancı yatırımcılar arasında İran merkezli firmalar ağırlıkta. Onu Alman ve Fransız şirketler takip ediyor.

ASLAN PAYI VAN'A GİDİYOR

Bölgedeki OSB yöneticilerinden edinilen bilgiye göre, Türkiye'deki üretimini artırmayı hedefleyen Alman kimya devi BASF, ile ünlü bir gıda markası yatırım fizibiliteleri için düğmeye bastı. İki devin de öncelik verdiği il Diyarbakır oldu. Alman plastik üreticisi Werde ve kimya şirketi Wilco, İran'ın en büyük kereste firması Aida ve Sahan Group Van'a yatırım kararı aldı. İranlı Aida şirketi şehre dev bir MDF fabrikası kurmak istiyor. Uluslararası yatırımları bulunan Kaptanoğlu Plastik de Van'da yatırım yapmayı planlıyor. Van OSB yetkilileri, İran'dan yıl sonuna kadar 10'a yakın yeni yatırım beklediklerini söyledi. Fransa merkezli Teleperformance da istihdam odaklı yatırım planlayan şirketler arasında. Şirketin Türkiye Genel Müdürü Engin Utkan, "Cazibe merkezleri yeni yatırımlar için bize önemli ayrıcalıklar tanıyor. 2017 yatırımları bu bölgelere kayacak" dedi. Türkiye'nin önde gelen grupları da yeni fırsatları masaya yatırmış durumda. Koç, Sabancı ve Yaşar Holding yöneticilerinin bölgeyi ziyaret ederek, OSB yöneticilerinden bilgi aldığı öğrenildi. Cazibe merkezlerine olan ilginin en önemli nedeninin ayakları yere basan bir düzenlemeye sahip olmasını gösteren Güneydoğu Genç İşadamları Derneği Başkanı Hakan Akbal, "Eğer bu heyecan ve yasal düzenlemeler sürerse, uzun süredir rafta bekleyen yatırımlar hayata geçebilir" dedi.

TEK KALEMDE 1.1 MİLYAR

Karacadağ Kalkınma Ajansı (KKA) Genel Sekreteri Hasan Maral ise yatırımcıların bilgi almak için ajans ofislerine geldiğini belirterek, şöyle konuştu: "Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 300'ü aşkın yatırımcı konuyla ilgili bilgi aldı. Sadece Diyarbakır için yaklaşık 40 firma ön talepte bulundu. Bu firmaların bina, makine, teçhizat ve işletme kredisi dahil yapmayı düşündüğü yatırım miktarı 1.1 milyar lirayı aşıyor. Bu yatırımla 6 bine yakın bir istihdam söz konusu olacak."

BÜYÜK YATIRIMCILAR VAR

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Cazibe Merkezleri Programı için firmalardan ön taleplerin alındığını, 24 Ocak'tan itibaren firmaların resmi taleplerinin başladığını belirterek, "20 milyar liralık bir ön talep oldu. 112 bin kişilik istihdam sağlanacağını görüyoruz" dedi. Elvan "Özellikle hem Doğu Anadolu hem Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde gerçekten Türkiye'de önemli bir yer edinmiş güçlü firmalar da başvuruda bulundu" diye konuştu.

7 GÜNDE 1.200 YATIRIM

Kalkınma Bakanlığı verilerine göre 24 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında 195'i yabancı olmak üzere 1.200 resmi yatırım başvurusu gerçekleşti.

VAN

Başvuru sayısı: 190

Öne çıkan sektörler: Ağaç işleri, tersane, gıda mermer, plastik

Yatırım düşünen firmalar: Kaptanoğlu Plastik, Van Mermer, Wilco Group, Aida Group, Aslan Tekstil, Hedeflenen istihdam: 3 bin 200

ERZURUM

Başvuru sayısı: 29

Öne çıkan sektörler: Eğitim, çağrı merkezi, ağaç işleri depoculuk, lojistik, gıda

Yatırım düşünen firmalar: MNG Group, Orçay A.Ş Hedeflenen istihdam: 1.800

ELAZIĞ

Başvuru sayısı: 41

Öne çıkan sektörler: Arıcılık, kimya, kuru gıda

Hedeflenen istihdam: 900

BATMAN

Başvuru sayısı: 49

Öne çıkan sektörler: Enerji, konfeksiyon kimya

Hedeflenen istihdam: 900

DİYARBAKIR

Başvuru sayısı: 145

Öne çıkan sektörler: Çağrı merkezi, konfeksiyon, gıda, turizm

Yatırım düşünen firmalar: Danone, Koç, Basf, Akbal Kozmetik, Jiber Tekstil, İskur Tekstil, Unteks İplik, Soylu Tekstil, Wredi Pen, Roza Fermuar Hedeflenen istihdam: 6 bin

ŞANLIURFA

Başvuru sayısı: 39

Öne çıkan sektörler: Gıda, turizm, tekstil

Hedeflenen istihdam: 750

ADIYAMAN

Başvuru sayısı: 86

Öne çıkan sektörler: Tekstil, gıda, turizm, enerji

Yatırım düşünen firmalar: Sanko, Seher Tekstil, Hünay Baskül Hedeflenen istihdam: 2 bin