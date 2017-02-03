Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerinde yaklaşık 1.6 milyon müşteriye elektrik tedarik hizmeti veren Dicle Elektrik Dağıtım’ın verilerine göre, 2017 yılı Ocak ayında bölge genelindeki tüketim, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5 oranında arttı. Bu yıl dondurucu soğukların yaşandığı Ocak ayında bölge genelinde ısınmada kullanılmasından dolayı elektrik tüketimi 2 milyon MWh’in(megavatsaat) biraz üzerinde gerçekleşti. Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen 6 ildeki yıllık elektrik tüketimi 20 milyon MWh dolayında seyrediyor ve son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ELEKTRİĞİ ’ISINMADA KULLANMAYIN’ UYARISI

Dicle Elektrik tarafından dağıtım hizmeti verilen 6 ildeki elektrik tüketimi soğukların artmasına paralel olarak artarken bunun, elektrik enerjisinin daha çok ısınma amacıyla kullanılmasından kaynaklandığı bildirildi.

DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE YOK

Enerji şirketinin yetkilileri, dünyanın hiç bir yerinde elektriğin ısınma amacıyla kullanılmadığının altını çizerek, arızaların yaşanmaması ve herkesin kesintisiz elektrik enerjisi alabilmesi için kayıt dışı kullanımdan kaynaklanan enerji israfına son verilmesini istedi.