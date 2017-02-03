Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emeklilikte yaşa takılanların merakla beklediği Erken emeklilik yasasının ne zaman çıkacağı merak konusu olmaya başladı. Peki son gelişmeler nelerdir. Tüm detaylar haberimizde. Şu anki sisteme göre, primini dolduran bir emekli adayı, emeklilik yaşını beklemek zorunda. Bununla ilgili, şimdiye kadar 3 kıstas belirlenmişti. SSK’lı da 8 Eylül 1999’a kadar emeklilik için iki şart vardı. Prim günü ve yaşını tamamlayıp yine de borcu kalan Bağ-Kur mağdurları için bu borcun ödenmesine yönelik düzenleme yapılacak ve vatandaşlar kredi çekerek bu borcu kapatacak ve emekli olabilecek.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR İLE İLGİLİ SON GELİŞMELER

Emeklilikte Yaşa Takılanların 2017 için umutlu olsa da, Naci Ağbal EYT için açıklama yapmadı.

EYT BAĞ-KUR'LULAR İÇİN YENİ DÜZENLEME GÜNDEMDE

Prim günü ve yaşını tamamlayıp yine de borcu kalan Bağ-Kur mağdurları için bu borcun ödenmesine yönelik düzenleme yapılacak ve vatandaşlar kredi çekerek bu borcu kapatacak ve emekli olabilecek. Üzerinde çalışmların devam ettiği yeni torba yasa da borçların yapılandırmasına yönelik yeni düzenlemeler olacak. Bu da yüzbinlerce vatandaşın emeklilik haklarını almaları demek. Özellikle Bağ-Kur'lu esnaflar emeklilik için tüm şartları yerine getirmesine rağmen borcu olduğu için emekli olamıyordu. Yeni yasa yüklü borçların faizlerini silip taksit imkanı getiriyor. Borcun tamamını ödeyip emekli olacaklar kredi alabilecek.

EMEKLİLİK TARİHİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Cinsiyetinizi seçiniz.

Açılan sayfada bulunan kutucuklardan ilkine doğum tarihinizi yazmalısınız.

Sigortaya başlama tarihinizi yazınız.

Bitiş tarihinizi yazınız.

Eğer çakışan tarihler varsa bu tarihler dikkate alınmayacaktır.

Ayrıca görevden ayrılıp tekrardan göreve başladıysanız ekle butonuna basarak bu tarihleri de eklemelisiniz.

Bütün bilgileri yazdıktan sonra emeklilik tarihinizi öğrenebilirsiniz

Unutmamalısınız bu bilgiler resmi evrak niteliği taşımamaktadır, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR ŞARTLARI NEDİR

8 Eylül 1999 tarihinden önce işe başlayan kişiler normalde yaş şartı olmaksızın, prim günü ve sigortalılık süresiyle emekli olacaklardı. Fakat DSP-ANAP-MHP hükümeti, hazırladığı sosyal güvenlik paketiyle prim gününün yanında yaş şartını da yeniden getirdi. ‘Yeniden’ diyoruz çünkü çok önceden beri uygulanan emeklilikte yaş koşulu, 1991’de Demirel Hükümeti tarafından kaldırılmış ve kadınlar 38, erkekler 43 yaşında emekli olabilir hale gelmişti. 30’lu ve 40’lı yaşlarda emeklilik hayali kuran çalışanlar için 8 Eylül 1999’da yapılan düzenleme şok etkisi yaptı. Örneğin 1974 doğumlu ve 1992’de çalışmaya başlayan bir bayan 2012 yılında emekli olabilecekken, yeni yasaya göre emeklilik tarihi 2023 yılına uzadı. Yani bu bayan işe girerken beklediği tarihten 11 yıl daha geç emekli olacak. İşte bu örneğimizdeki gibi yaklaşık beş milyon kişiye Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) diyoruz.