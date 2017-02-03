Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'den gelen istihdam verisinin ardından dolar ve euro geriledi. TSİ 16.30'daki veri öncesinde 3,74 sınırında olan dolar/TL 3,6900'a kadar gerileyerek 9 Ocak'tan beri en düşük düzeyi gördü. Euro da 4 liranın altına indi.

ABD'de ocak ayında tarımdışı istihdam 227 binle 175 binlik beklentinin üzerinde arttı. Saatlik kazançlar son bir yılda yüzde 2,5 artış kaydetti. Ücretlerde yüzde 2,8 artış bekleniyordu.

Ücretlerin artış hızı enflasyonu etkiliyor, bu da Fed’in faiz artış hızı açısından önemli bir gösterge olarak dikkat çekiyor. Ücret artışının beklentilerden az olması dolarda aşağı yönü tetikledi.

Merkez Bankası'nın 2 puana ulaşan sıkılaştırma adımlarına devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın mart ayında faiz artışı yapabileceğine ilişkin belirgin bir sinyal vermemesi sonrası dolarda son günlerde düşüş gözleniyor. 11 Ocak'ta 3,94'ü aşarak rekor kıran dolar daha sonra yönünü aşağı çevirmişti.

Enflasyon verisinin ardından dolarda belirgin bir hareket yaşanmadı. Enflasyon TÜFE'de yıllık bazda yüzde 9,22'ye yükseldi.

Analistler teknik açıdan dolar/TL'de 3,7170 seviyesinin destek, 3,7650 seviyesinin ise direnç konumunda izleneceğini belirtti.

Piyasalar Merkez Bankası'nın adımlarını takip etmeye devam ediyor.

PİYASA TURU: Tarım dışı istihdam sonrası piyasalar

16:47 Dolarda serbest düşüş sürüyor: Kur 3,70'in altını gördü.

Lira cinsi 10-yıllık tahvil faizi de tarımdışı istihdam verisi öncesine göre 10 baz puan düşerek yüzde 10,84’e geriledi.

16:30 Piyasada tarıdmışı etkisi

ABD'de ocakta 180 bin kişi artması beklenen tarım dışı istihdamın 227 bin kişi seviyesinde gelmesi sonrası dolar/TL, 3,75 seviyesinden 3,71 değerine kadar geriledi. Euro/TL ise 4 lira seviyesinin altını gördü.

Ülkede işsizlik oranı yüzde 4,8 oranında gerçekleşti. Beklenti, yüzde 4,7'ydi.