Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dow Jones Sanayi Endeksi 186,55 puan (yüzde 0,94) yükselişle 20.071,46 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 16,57 puan (yüzde 0,73) artışla 2.297,42 puandan kapandı. Nasdaq Teknoloji Endeksi de 30,57 puan (yüzde 0,54) değer kazanarak 5.666,77 puana ulaşarak tarihindeki en yüksek seviyeden günü tamamlamış oldu. Haftalık bazda, Dow Jones Sanayi Endeksi yüzde 0,1 düşerken, Standard & Poor's 500 ve Nasdaq Teknoloji Endeksleri yüzde 0,1'er artış kaydetti.ABD Çalışma Bakanlığının bugün açıklanan istihdam raporuna göre, tarım harici sektörler ocak ayında 227 bin kişiye iş imkanı sağladı. Son 4 ayın en yüksek seviyesini kaydeden veriye ilişkin piyasa beklentisi 175 bin seviyesindeydi.Son 3 aylık ortalama istihdam artışı ise Ocak 2017 itibarıyla 183 bine yükseldi.