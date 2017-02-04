Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde inşaat tarihi belli oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 2017’de inşaat çalışmalarına başlamayı planladıklarını belirterek, “İlk reaktörü 2023’te Cumhuriyetin 100’üncü yılında devreye alma hedefimiz var” dedi. 24 Kasım’da Rusya ile yaşanan o problemden sonraki sürecin ardından, son aylardaki normalleşmeyle birlikte çalışmaların yeniden hızlandığına dikkati çeken Albayrak şunları kaydetti: “Akkuyu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tek kalemde, gelmiş geçmiş en büyük yatırımı. Türkiye’nin 60 yıllık rüyası, hayali ve en önemli projesi. Nükleer santral sadece Türkiye’nin elektrik anlamında değil aynı zamanda nükleer tıptan tutun uzay teknolojilerine kadar, ileri sanayiden tutun tarıma kadar barışçıl nükleer teknolojiye dayalı ürünün gelişmesi açısından çok önemli. İnşallah biz bunu Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması hedefi noktasında da sonuna kadar çalışarak devreye almak için önemli bir mesai ortaya koyuyoruz ve koyacağız. Bu yatırımlar Türkiye’nin AK Parti iktidarında çok büyük ve çılgın projeleri devreye aldığı, birçok başarı hikayesinin altın sayfalara geçtiği yatırım olarak Türkiye Cumhuriyeti tarihine geçecek. Biz de gece gündüz demeden arkadaşlarla bu yatırımların hayata geçmesini için çalışacağız.”