Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Oktay Saral, “Kamu bankalarının önceliği kâr değil umum-i efkârdır” dedi. TGRT Haber TV’de soruları cevaplayan Saral, topla tüfekle amacına ulaşamayanların bugün döviz ve faiz silahıyla ekonomiye saldırdıklarını vurguladı ve “Bu süreçte ekonomi yöneticilerimiz para politikası araçlarını çok daha etkin, verimli şekilde kullanmak zorundadır” dedi. Özellikle kamu bankalarının kârlarını realize ederken, toplumsal realiteyi gözden kaçırmaması gerektiğini ifade eden Saral, “Çünkü öncelikli olan kâr realitesi değil, umum-i efkâr realitesidir”dedi.

YABANCI BANKA BİLE DAHA ÇOK KREDİ VERMİŞ

Son dönemde kendisine kadar ulaşan yüzlerce şikayetten, kamu bankalarının gerçek misyonunu ifa edemediğini gördüğünü belirten Saral, şunları söyledi: “Sicil affının ivedilikle çıkarılması gerekliliğini parantez içine aldıktan sonra; araştırmalarım gösterdi ki kamu bankaları ciddi bir politik hantallık içerisindedir. Ciddi hantallık diyorum; çünkü kamu bankaları toplam mevduattan aldığı payı yerli ve yabancı bankalara nispetle daha az oranda krediye dönüştürebilmiştir. Sektörün üçte birini elinde tutan kamu bankaları, KOBİ kredilerinin yaklaşık yüzde 28’ini sağlarken, aktifin diğer üçte birlik kesimini elinde tutan yerli bankaların toplam KOBİ kredilerinin yüzde 36’sını karşıladığı görülmektedir. Hatta aktif ve mevduat büyüklüğü anlamında kamu bankalarından daha geride seyreden yabancı bankaların bile KOBİ kredisi oranlarının kamu bankaları ile eşit olduğunu ben değil, rakamlar söylemektedir. Durum bireysel krediler ve ihtiyaç kredileri özelinde de böyledir.”

BU MİLLET MİHNETE TERK EDİLEMEZ

“Bu milletin asil çocukları bankaların kapısında mihnete (sıkıntı) terk edilemez” diyen Oktay Saral, şöyle konuştu: “15 Temmuz gecesi tarlasında hayvanının samanını yakarak bu milletin istikbalini aydınlatanların tarlası, kredi borcundan dolayı elinden alınırsa ve olası bir durumda o tarlada yakacak sap, saman bulunmazsa, saman bulunsa bile yakacak yiğit bulunamazsa; kamu bankalarının kâr olarak kasasına koyduğu paraların tamamını yaksak da sadra şifa olmayacaktır.”

Kâr şampiyonu kamu bankası paradokstur

Kamu bankalarının kâr şampiyonu olduğunu söyleyen ve “Bu bir paradoks değil mi” diyen Oktay Saral, “Mukayeseli tablolar incelendiğinde faaliyetine esas olan kredi gelirlerinden ziyade devlet tahvilleri ve Hazine bonolarından elde edilen, yani risksiz yatırım araçlarından elde edilen gelirler kamu bankalarını kârlılık şampiyonu haline getirmektedir. Dediğim gibi, risk almadan maaş almayı alışkanlık haline getiren ve ‘Bir önüm bostan, yan gel Osman’ mottosunu yönetim anlayışı olarak müesseseleştiren, kâr, kâr derken umum-i efkâra kulak tıkayan kamu bankalarının lümpen yöneticileri bilsin ve bilmelidir ki bu millet seferberlik içinde dövizini, dolarını bozdurup kârından vazgeçerken, siz bu şühedanın yetimlerini, haramizade sermayenin kucağına bir haraçgüzar gibi atamazsınız” diye seslendi.