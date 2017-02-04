Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşümdeki yeni sürecin yol haritasını anlattı. Yıllık değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Özhaseki, bu yıl çok hızlı bir şekilde kentsel dönüşüme gireceklerini belirterek “Okun yaydan çıkmadan önceki gerilme anı gibi 2017 bizim için. Hata yapmak istemiyoruz. 2018 yılından itibaren de nasip olursa, her yıl Türkiye’de 500 bin konutu değiştirmeyi düşünüyoruz. Bunun yarısı İstanbul’da olacak” dedi. Türkiye’nin yüzde 42’sinin deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Bakan Özhaseki “Bu gerçekliği hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Son bir asırda 6 ve üzerinde 56 deprem olmuş, 81 bin 637 kişi de rahmetli olmuş. Bütün bu gerçekliği görerek 2012’de kentsel dönüşüm yasaları çıkarmışız. Bu kanuna dayalı olarak dönüştürebildiğimiz 530 bin konut var. Bu yeterli mi? Çok yeterli görünmüyor” dedi.

YANLIŞ MANTIKLA GİDİYOR

2030 yılına kadar İstanbul’da büyük bir deprem olabileceğini kaydeden Bakan Özhaseki “Yıllık 50-60 bin konutu yıkıp-yapıyoruz. Bu çok yavaş ve yanlış bir mantıkla devam ediyor” diye konuştu. İstanbul’daki en büyük yanlışın dönüşümde yoğunluğu artırmak olduğunu kaydeden Özhaseki “İstanbul’da konut sayısının iki misline çıkması, problemlerin 10 misli artması demektir” dedi. Kentsel dönüşümde karşılarına birkaç problem çıktığını kaydeden Özhaseki, işi doğru yapmak için Bakanlık olarak belediyelerin finansman problemini çözeceklerini ifade etti. Özhaseki “Sıfır faizli gibi belediyelere büyük krediler açacağız. Faizini karşılayacağız. Ciddi bir bütçe oluşturuyoruz” dedi. Özhaseki, kentsel dönüşüme kaynak ayırmak için bakanlığın elindeki 1,5-2 milyar liralık gayrimenkulün satılacağını vurguladı. Karşılarına ikinci bir mesele olarak rezerv alanların çıktığını belirten Özhaseki, vatandaşın evini yerinde vermeye gayret edeceklerini söyledi. Özhaseki “Karşılığında iş yapan gruba da değerli araziler vererek bu işi yaptırmış olacağız” dedi. Bakan Özhaseki, rezerv alanlar için çalışma yaptıklarını söyledi. Şehir içindeki askeri alanların yeşil alan olacağının altını çizen Özhaseki, şehir dışında kalmış askerî alanların ise rezerv alan olarak tahsis edilebileceğini kaydetti. Özhaseki, bu alanların turizm ve hizmet sektörü için kullanılabileceğini belirtti.

10 YILDA 5 MİLYON HEDEFİ

Türkiye çapında yılda 500 bin binanın dönüştürülmesini hedeflediklerini kaydeden Özhaseki “10 yıl içerisinde 5 milyon bina eder, 14 yıla yayabilirsek 7 milyon bina eder” diye konuştu. Türkiye’de 20 milyon konut stoğu olduğuna işaret eden Bakan Özhaseki, 1999’dan önce yapılan 15 milyon konutun en az yüzde 50’sinin riskli olduğunu söyledi. Özhaseki, şöyle konuştu: Bizim 14-15 yıl içerisinde riskli binaları dönüştürme zorunluluğumuz var. Hedefimiz bu… Türkiye çapında 500 bin, İstanbul’da yılda 250 bin binayı dönüştürebilirsek, inşallah depremde o seneye kadar bize izin verirse biz bu hasarın altından kalkarız.