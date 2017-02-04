Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

‘Özel Köprü Projeleri’ kapsamında bulunan Kömürhan ve Hasankeyf Köprülerinde önemli tamamlanma oranlarına ulaşıldı. Kömürhan Köprüsü’nde fiziki gerçekleşmesi yüzde 57’yi buldu. Hasankeyf Köprüsü’nde ise çalışmalar yüzde 85 oranında tamamlandı. Önemli bir köprü projesi de Konya’da başlayacak. Bin 372 metre uzunluğundaki Eyiste köprüsünün projelerinin ve yapım ihalesinin tamamlandığı belirtiliyor. Köprülerin yanı sıra tünellerde de çalışmalar önemli bir aşamaya geldi. Ovit Tüneli’nin ikmal inşaatının yüzde 50 tamamlanması hedefleniyor. Bunun yanı sıra Sabuncubeli Tüneli yüzde 80, Kırık Tüneli yüzde 55, Eğribel Tüneli ise yüzde 46 oranında tamamlandı.