Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğitim içeriği MIT tarafından hazırlanan MIT-Turkcell Innovation & Leadership Bootcamp (Şirket için Liderlik ve İnovasyon Gelişim Modeli) adlı program kapsamında Turkcell, geleceğin genç liderlerini yetiştirecek. Bu kapsamda eğitimin ilk bölümüne 160 GNÇYTNK dâhil edildi. Gençler, global yeni teknolojileri ve global ürün/servis yaşam döngülerini öğrenirken, iş planı oluşturma, sunum becerilerinin geliştirilmesi gibi eğitimleri de aldı. Sonrasında MIT’nin dünyaca ünlü “New Venture-Yeni Oluşum” programına katılan genç yetenekler, bir ürün ya da servisin fikir aşamasından hayata geçme aşamasına kadar olan sürece liderlik etmeyi ve nasıl bir bilgi birikimine sahip olmaları gerektiğini öğrendi. Bir haftalık yoğun programın ardından, Turkcell- MIT Liderlik ve İnovasyon Bootcamp’in şampiyonu olan “Nesnelerin İnterneti, yüz tanıma sistemleri ve Örüntülü Arama’’ konularında çalışma yapan proje ekipleri, MIT’nin Boston kampüsünde dünyaca ünlü profesörler, mentorlar ile projelerini geliştirmeye devam edecek.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, MIT’nin dünyada ilk defa bir şirkete özel eğitim ve gelişim programı hazırladığını belirterek, “MIT-Turkcell Innovation & Leadership Bootcamp adını verdiğimiz bu programla Turkcell olarak geleceğin inovatif, özgür ve özgüvenli Turkcell liderlerini yetiştirmeyi planlıyoruz. Yetiştirdiğimiz ve önünü açtığımız bu donanımlı gençler, dünyaya açılan bir şirket olarak global pazarda bizi daha da güçlendirirken, Turkcell’i ve Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edecekler. Biz de genç yetenekleri bu yıl da desteklemeye ve onlara özel gelişim yatırımları yapmaya devam edeceğiz” dedi.