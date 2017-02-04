Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Meksika temasları kapsamında Meksika Dışişleri Bakanı Luis Videgaray ile baş başa ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Videgaray ile iki ülke arasındaki ikili ilişkileri geliştirmek için yapılabilecek çalışmaları ele aldıklarını ifade etti.

Videgaray'a Suriye, Irak, Yemen ve Libya başta olmak üzere bölgede yaşananlar konusunda bilgiler verdiğini anlatan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak zor bir bölgede yaşıyoruz. Bu krizlerin çözümü ve diplomatik çözüm bulunması için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Yaşanan insani krize asla gözümü kapamıyoruz. Meksika da bize bu konuda destek oluyor." dedi.

İki ülke arasındaki erişimin önemini de vurgulayan Çavuşoğlu, "Türk Hava Yolları Mexico City'ye direkt uçuş başlatmak istiyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz, birlikte bir çözüm bulacağız." dedi.

"Türkiye'nin liderliğinin ve karşı karşıya olduğu sorunların farkındayız"

Videgaray da Çavuşoğlu'na ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek toplantıda G20 ve diğer platformlardaki ticari ilişkileri görüşme fırsatı bulduklarını söyledi.

Meksikalı bakan, iki ülke arasında ortak hedefler olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin bölgede karşı karşıya olduğu sorunlar ve üstlendiği rolün farkında olduklarını söyledi.

Videgaray, "Türkiye ve Türk halkı, kompleks bir bölgede, kapılarını 3 milyondan fazla mülteciye açarak insani yardım alanında önemli rol oynuyor. Meksika barış çabalarının ve insan hakları konusundaki çalışmaların başarıya ulaşmasını umuyor." diye konuştu.

Bölgede yaşanan sorunların büyüklüğüne de değinen Videgaray, "İnsanlığın karşı karşıya olduğu en zor ve kompleks çatışmalardan birinde Türkiye'nin liderliği ve karşı karşıya olduğu sorunların farkındayız." dedi.

"Ticari ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz"

Çavuşoğlu, Dominik Cumhuriyeti ve Meksika temaslarına ilişkin Türk basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Meksika ziyaretini de değerlendiren Çavuşoğlu, bu ülkenin siyasi ve ekonomik alanlarda Türkiye'nin önemli bir ortağı olduğunu kaydetti.

İlişkilerin 2013'te stratejik seviyeye çıkarıldığını belirten Çavuşoğlu, "Dün işadamlarıyla birlikte yemek yedik. Türkiye'ye yatırım yapan işadamı sayısı da yatırım miktarı da artmaya başladı." dedi.

Türk firmalarının da Meksika'ya ilgisi olduğunu anlatan Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanlığının 2017'de öncelik verdiği ülkelerden birisinin de Meksika olduğunu belirterek ikili ticaret hacminin artırılması gerektiğini söyledi.

"Serbest ticaret anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydetmek istiyoruz." diye konuşan Çavuşoğlu, "Siyasi ilişkilerimizin çok iyi olduğu Meksika ile ticari ve ekonomik işbirliğimizi de güçlendirmek istiyoruz, bu kararlılık var." dedi.