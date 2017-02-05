Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk firması Yapı Merkezi, Doğu Afrika’nın ilk hızlı tren hattı ihalesini kazandı. Darüsselam’ın liman kenti olması açısından büyük önem arz eden proje, Tanzanya’nın ticaretine ve turizmine büyük katkı sağlarken Uganda ve Kongo’yu da denize bağlayacak. 6 Aralık 2016 tarihinde Tanzanya Demiryolları İdaresi RAHCO (Reli Assets Holding Company Limited) tarafından düzenlenen uluslararası ihaleye Türkiye’den Yapı Merkezi ve Portekiz’den Mota - Engil firması ortak teklif vermişti. Ocak ayında ise Tanzanya Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı ve işveren RAHCO yetkililerinden oluşan teknik heyetler, Yapı Merkezi’nin Türkiye, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’daki projelerini; Mota - Engil’in de Mozambik ve Güney Afrika’daki projelerini ziyaret etmişlerdi.



1224 km uzunluğunda yüksek kapasiteli demiryolu yatırımı 5 aşamada gerçekleştirilecek. Yapı Merkezi / Mota-Engil Ortak Girişiminin ihalesini aldığı Darüsselam - Morogoro kesimi ise planlanan hattın en kritik kısmını oluşturuyor. Anahtar teslim olarak inşa edilecek proje kapsamında Yapı Merkezi Darüsselam - Morogoro arasında 207 km’lik hattın kurulumu ile sinyalizasyon, haberleşme sistemleri, yedek parça temini, elektrifikasyon ve personel eğitim işlerini gerçekleştirecek. Hat tamamlandığında trenler saatte 160 km hızla gidecek. Tanzanya’nın ticaretine ve turizmine çok büyük katkıda bulunacak olmasının yanı sıra, denize kıyısı bulunmayan Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti gibi ülkelerin zengin yeraltı kaynaklarını ihraç etmesine de imkan sağlayacak.



3 kıtada 2600 km hat inşa etti

∂ 1965 yılından bu yana ulaşım, altyapı ve genel müteahhitlik alanında dünya çapında ilkleri gerçekleştiren Yapı Merkezi, 2016 yılı sonu itibariyle 3 kıtada 2600 kilometre demiryolu ve 41 raylı sistem projesini başarıyla tamamladı. Dünyada günde 2 milyondan fazla yolcunun güvenle taşınmasını sağlayan Yapı Merkezi, 2016 yılını Asya ve Avrupa kıtalarını ilk kez deniz tabanının altından karayolu tüneli ile birleştiren Avrasya Tüneli Projesi’yle tamamlamıştı.



Darüsselam - Morogoro Demiryolu Projesi’ni Rahco Direktörü Masanja K. Kadogosa, Yapı Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erdem Arıoğlu, Tanzanya Cumhuriyeti Ülke Müdürü Murat Köksal ve Mota Engil Genel Müdürü Manuel Antonio Mota imzaladı.