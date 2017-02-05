Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İntegral Menkul Araştırma Müdür Yardımcısı Beste Naz Köksal, Fitch’in kararını açıklamasıyla aslında çok büyük bir belirsizliği geride bıraktığımızı kaydetti. Moody’s’in eylül ayında yapmış olduğu not indirimiyle birlikte Türkiye’den çıkacak olan fonların büyük bir kısmının zaten gitmiş olduğunu kaydeden Köksal, “Fitch sonrası piyasalarda bir deprem yaşamamamızın sebebi budur. Uluslararası piyasalarda doların ılımlı seyri de içerideki düşüşte önemli rol oynadı. Bu gerileme 3,63-3,65 bölgesine doğru devam edebilir. ABD’de açıklanan tarım dışı istihdam verisi her ne kadar beklentilerin üzerinde gelse de; saatlik ücretlerdeki yıllık artışın yüzde 2,8’den 2,5’e gerilemesi, ABD Merkez Bankasının mart toplantısı için ‘faiz artırımı konusunda elini güçlendiren’ bir veri değil” dedi.