Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya genelinde bazı lider ve kurumlar, önemli bilgi paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından yaparken, Türkiye’de iş dünyası örgütleri sosyal medyada sınıfta kaldı. Öyleki binlerce üyesi olan örgütler sosyal medya üzerinden el emeği ürünler satan “Ayşe Teyze” bile kadar olamıyor. Türkiye ekonomisinin “patronlar kulübü” diye anılan TÜSİAD’ın Twitter hesabında 57 bin 984 takipçisi bulunuyor. Toplam 3 bin 768 tweet’in paylaşıldığı sayfada kurumun düzenlediği etkinlikler ve etiket uygulamalarıyla öne çıkıyor. TÜSİAD’ın Instagram hesabı bulunmazken, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik’in Instagram hesabındaki takipçi sayısı sadece 505. TÜSİAD gibi 365 oda ve borsanın üst kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin de (TOBB) Instagram hesabı yok. Pek çok oda ve borsanın il ve ilçe bazındaki hesapları ise kullanıcılara sadece çalışmaları hakkında bilgi vermek amacıyla açılmış durumda. TOBB’un Twitter hesabını ise 33 bin 326 kullanıcı takip ediyor. Sayfadan yapılan paylaşım sayısı da 2 bin 329.

Diğer bir önemli kurum olan MÜSİAD’ın Twitter sayfasını 30 bin 500’ün üzerinde kullanıcı takip ediyor. Derneğin yöneticilerinin videolarıyla görsel içeriklerin paylaşıldığı sayfadan atılan toplam Tweet sayısı bin 855. Buna karşın MÜSİAD’ın Instagram’daki takipçi sayısı sadece 589 kişiden oluşuyor. Anadolu Aslanları İşadamları Derneğinin (ASKON) Instagram hesabından bugüne kadar sadece 61 gönderi paylaşılırken, sayfanın takipçi sayısı 180. ASKON’un 2 bin 382 Tweet paylaştığı Twitter hesabında ise 7 bin 935 takipçi bulunuyor.



Facebook’a ilgi az

Facebook tarafında da benzer bir durum yaşanıyor. TÜSİAD’ın resmi sayfasını 15 bin 774, MÜSİAD’ın sayfasını 6 bin 82 kişi takip ediyor. TOBB’la ilgili pek çok sayfa bulunsa da resmî ve düzenli paylaşım yapılan bir sayfa yok. ASKON’un gençlik sayfaları ise öğrenciler ve girişimciler tarafından takip ediliyor.



KOBİ’ler ürünlerini Instagram’dan satıyor

Dünyadaki internet kullanıcılarının 4’te birinin aktif olarak kullandığı ve günde yaklaşık 80 milyon fotoğrafın paylaşıldığı Instagram’ın Türkiye’deki kullanıcı sayısı 22 milyonu aştı. Kullanıcılarının yüzde 41’ini 16-24 yaş arası gençlerin oluşturduğu Instagram, Anadolu’daki KOBİ’lerden teknoloji start up’larına kadar geniş bir kitlenin ürün ve hizmetlerini sergileyip “networking” yaptığı bir platforma dönüştü.



