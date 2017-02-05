Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED) Yönetim Kurulu Başkanı Emin Bahri Uğurlu, yatırım ve katılım bankaları tarafından kredi çağırma olaylarının arttığını söyledi. Bankaların verdikleri kredileri geri çağırmasının doğru bir davranış olmadığının altını çizen Uğurlu, “Katılım bankalarıyla alakalı olarak 2016 yılından gelen bir sıkıntı var. Bankalar kendilerini garanti altına almak için verdikleri kredileri geri çağırır hâle gelmeye başlıyor. Bu da piyasayı domino etkisi gibi etkiliyor. Çok firma da bu yüzden kapanıyor. Türkiye çapında da bir gecede tabelaları kalkan firmalar var. Bunlar uzun yıllar hizmet vermiş çok büyük firmalardır. Yazık oluyor. Bir taraftan istihdam yapacağız diye gayret ediyoruz. Onun için duyarlı olup herkesin el birliği ile durumu toparlaması lazım. Vatandaşlardan da alımlarını ertelememelerini istiyoruz. İhtiyaçlarını gidersinler ki piyasa ilerlesin. Şirketler geçen seneyi ekside kapattı. Her sene kapanan-açılan firmalara baktığımızda açılanın fazla olduğunu görüyorduk. Çünkü gelişmekte olan bir ülkeyiz. Ama bu arada durumun eksi olduğunu zannediyorum” ifadelerini kullandı.



Domino etkisi

Emin Bahri Uğurlu bankaların tavrının domino etkisi yaptığını söyledi.