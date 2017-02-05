Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

KDV ve ÖTV oranlarında yapılan indirim ev, beyaz eşya ve mobilya alacak vatandaşı harekete geçirdi. Konut satış ofisleri alınan kararın ardından ziyaretçi yoğunluğu ile karşılaşırken, bilgi almak isteyen vatandaşlar telefona sarıldı. Beyaz eşya ve mobilya mağazaları da yoğun bir gün geçirdi.

"EN SON 30 YIL ÖNCE BEYAZ EŞYA ALMIŞTIK"

Edirne'de yaşayan bir vatandaş açıklanan indirimin ardından ilk gün, 30 yıldır kullandığı çamaşır makinesini değiştirmek için beyaz eşya mağazasına gitti. Anadolu Ajansı'nın haberine göre Edirneli vatandaş Selahattin Demiroca eşine çamaşır makinesi alarak sürpriz yapmayı planladığını anlattı. Demiroca, "En son 30 yıl önce beyaz eşya almıştık. Eskiyen çamaşır makinemizi değiştirmeyi istiyoruz. Uygulama bizi çok memnun etti" dedi. Soner Deniz ise, evlenmeyi planladığını, ÖTV indiriminden faydalanmak istediğini kaydetti.



"MÜŞTERİ TELEFONA SARILDI"

Gayrimenkul sektörü de hareketlilikten nasibini aldı. 1 Ocak 2017'den sonra ruhsatını alan gayrimenkul projelerinde fiyatların yüzde 10 azaldığını ifade eden sektör temsilcileri, son dönemlerde sağlanan avantajlar sayesinde vatandaşın satış ofislerinin yolunu tuttuğunu söyledi. Hürriyet'e konuşan sektör temsilcileri, 240 ay vade ve düşük faiz seçenekleri sayesinde 'bekle gör' durumundaki alıcının harekete geçtiğine dikkat çekti.Kendi şirketlerinde kampanyaya 15 Ocak'ta başladıklarını söyleyen Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, "15 günde 40 milyon liralık satış yaptık. Sonra Emlak Konut kampanyası devreye girdi. KDV de düşünce alıcı harekete geçti. Telefon ve mail bombardımanı başladı" dedi.

"SATIŞ OFİSLERİ DOLDU"

Müşteri trafiğinin 2 kat arttığını belirten DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, "Hafta sonu için çok sayıda randevu aldık. Gelen vatandaş 'Daha önce beğendim ama alamadım, şimdi bu fırsatı kullanmak istiyorum' diyor. Gerçekten fırsat dönemindeyiz" dedi. Demir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir "Uzun süredir satış ofislerine bu kadar yoğun ilgi olmamıştı" derken, Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, "Bankacı ve üretici elini taşın altına koydu. Tüketici bu dönemi iyi değerlendirmeli" dedi.

"PİYASA HAREKETLENDİ"

EDİRNE'de bir beyaz eşya mağazasının satış müdürü Osman Akbulutlar da, ÖTV'nin sıfırlanmasıyla nişanlı çiftlerin, yeni evlenecek olanların ve uzun yıllar evli olup beyaz eşyalarını yenilemek isteyenlerin şimdiden talep göstermeye başladığını söyledi. Beyaz eşya piyasasının hareketlendiğini anlatan Akbulutlar, "3 bin liralık üründe fiyat 2 bin 800 liraya geriliyor" diye konuştu.