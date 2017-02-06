Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Şimdi soğan ve patatesi de internetten almak mümkün, ev eşyasını da. Ayakkabı, gömlek, makyaj malzemesi, hediyelikler, atıştırmalıklar ve hatta gece yarısı aklınıza gelen bir çikolatayı dahi internet aracılığıyla almak, arayıp getirtmek mümkün. Teslimat sistemlerinden Pit Start Kurucusu Deniz Cem Altaca, tüketicileri e-ticaret sitelerinden alışverişe iten sebepleri, onların dilinden anlattı.

AYNI GÜN ELİMDE: Eskiden birkaç gün süren teslimat süresi, bir güne kadar indi. Aynı gün alıp, beğenmediğimde kolayca iade edebiliyorum.

ÇEŞİT BOL: Onlarca çeşit ve rengi aynı anda görmek, fiyat karşılaştırması yapmak mümkün. Bazen mağazadan daha yüksek indirim yapıyorlar.

ZAMAN TASARRUFU: Yemek pişerken alışverişimi yapabilmek büyük rahatlık. Market alışverişini bile internetten yapıyorum.

KALABALIK SIKIYOR: Alışveriş merkezlerindeki kalabalık, kasalarda harcadığım zaman yoruyor.

ÖDEME RAHAT: Taksit imkânı, kapıda ödeme çok önemli birer avantaj.

ANINDA İADE: Kapıya geldi, o anda açıyor, beğenmezsem kargo elemanına iade ediyorum.

ARKADAŞIMLA: Ekran başında arkadaşıma danışmak çok daha kolay. Yanımda olmasa dahi, arayıp fikir soruyorum.