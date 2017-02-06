Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin bazı dev şirketlerinde bulunan kamuya ait paylar, Türkiye Varlık Fonuna devredildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın 4 saat süren sürpriz görüşmesinin ardından yapılan yazılı açıklamayla, Ziraat Bankası, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş (BOTAŞ), Türkiye Petrolleri A.O (TPAO), PTT, Borsa İstanbul (BİST), Türksat, Eti Maden, ÇAYKUR ve Türksat’ın sermayelerinde bulunan Hazineye ait hisselerinin tamamı ile Türk Telekomünikasyon A.Ş’nin yüzde 6,68 oranındaki Hazine’ye ait hissesi, Türkiye Varlık Fonuna devredildi. Konuya İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararın uygulanmasıyla ilgili olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye ve gerektiğinde uygulama esaslarını belirlemeye, Başbakan yetkili kılındı.

BAZI TAŞINMAZLAR DA FONDA

Ayrıca mülkiyeti Hazineye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla’da bulunan bazı taşınmazların tahsislerinin kaldırılarak Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırıldı. Öte yandan, Bakanlar Kurulunca Savunma Sanayii Destekleme Fonuna ait veya bu fonun tasarrufunda bulunan 3 milyar lira tutarındaki kaynağın en geç aktarım tarihini izleyen 3 ay içinde geri ödenmek kaydıyla Varlık Fonuna aktarılması kararlaştırıldı.

FAALİYETLER AYNEN DEVAM

Açıklanan kararla, söz konusu şirketlerin mevcut yönetimleri ve işletme politikaları, iş planları, yatırım ve büyüme stratejilerine uygun olarak devam edecek. Şirketlerin, uluslararası finans kuruluşları dahil olmak üzere ilgili paydaşlarıyla sağladığı iş birlikleri sürdürülecek. Ağustos ayında 50 milyon lira sermayeyle kurulan Fonun şirketleri, Bakanlar Kurulunca onaylanacak stratejik yatırım planı çerçevesinde yönetilecek.

Ağustos ayında kurulmuştu

Söz konusu şirketlerin devredildiği Türkiye Varlık Fonu, 26 Ağustos’ta, 50 milyon lira ödenmiş sermaye ile kurulmuştu. Başbakanlığa bağlı olarak kurulan fonun, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği sağlayacağı, piyasaların derinliğine katkı sunacağı, yurt içinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak sağlamak, stratejik yatırımlara iştirak etmek gibi hedefleri olacağı açıklanmıştı.

Yatırımlar finanse edilecek ülkede refah artırılacak

Ulusal varlık fonlarının kuruluş amacı, yatırım yapılacak gelirleri artırmayı, ülkede gelişme ve dolayısıyla refahı artırmayı amaçlıyor. Kurulan ve bağımsız denetçiler tarafından denetlenen fonların geliri genellikle bütçe fazlalarından oluşuyor. Türkiye Varlık Fonu ise, Türkiye’nin gelir ve kârı en yüksek şirketlerini bünyesinde toplayarak güçlü bir şekilde doğmuş oluyor. Bu tür fonların gelirleri, harcamaları artırmak, mevcut vergi yükünü düşürmek, kamu borçlarını erken ödemek, ulusal ya da uluslararası finansal varlık ya da şirketleri alarak gelirini artırmak gibi hedeflerle çalışır. Bu sayede fon, ülkenin büyümesi ve dolayısıyla toplumun refahının artırılması için faaliyet gösteriyor. Benzer fonların temel noktası, risk ve getiri dengesi gözeterek kazanç amaçlı kullanmak olarak ifade ediliyor. Direkt Başbakan’a bağlı olarak çalışacak fon, Kanal İstanbul, Çanakkale 1915 Köprüsü gibi dev projeleri destekleyeceği gibi, yatırım ve teşvik kararlarının daha hızlı verilmesini, kredilendirme ve yeni yatırım başlangıçlarının hızla gerçekleşmesini temin edecek. Böylece iş dünyasının sık sık şikâyet ettiği, “Başbakan tamam diyor, bürokratlar oyalıyor, bürokrasiyi aşamıyoruz” şikayetleri en aza inecek.