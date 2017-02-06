Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“The Godfather” (Baba) filmlerinin yapım safhası, film olacak. ‘Francis & The Godfather’ adıyla sinemaya aktarılacak olan filmde, sette yaşananlar ve oyuncuların filme nasıl katıldıkları işlenecek. 1972 yılında Francis Ford Coppola’nın çektiği “The Godfather”, Amerika’daki bir İtalyan mafyasının yaşadıklarnı mevzu ediniyor.