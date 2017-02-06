“The Godfather” (Baba) filmlerinin yapım safhası, film olacak. ‘Francis & The Godfather’ adıyla sinemaya aktarılacak olan filmde, sette yaşananlar ve oyuncuların filme nasıl katıldıkları işlenecek. 1972 yılında Francis Ford Coppola’nın çektiği “The Godfather”, Amerika’daki bir İtalyan mafyasının yaşadıklarnı mevzu ediniyor.
‘The Godfather’ın çekimleri film oluyor
06.02.2017 - 07:34 | Son Güncelleme: 06.02.2017 - 07:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinema tarihinin en kült filmleri arasında yer alan “The Godfather” (Baba) serisi, farklı bir şekilde yeniden beyazperdeye yansıyacak.
Etiketler : The Godfather,
444496 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/444496.aspx
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