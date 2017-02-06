İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6930 liradan alınan dolar 3,6950 liradan, 3,9800 liradan alınan euro ise 3,9820 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6970, liradan, euro ise 3,9800 liradan satılmıştı. 