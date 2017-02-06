İstanbul Kapalıçarşı'da 3,6930 liradan alınan dolar 3,6950 liradan, 3,9800 liradan alınan euro ise 3,9820 liradan satılıyor. Önceki kapanışta dolar 3,6970, liradan, euro ise 3,9800 liradan satılmıştı.
Dolar 3.70'in altında
06.02.2017 - 09:16 | Son Güncelleme: 06.02.2017 - 09:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Serbest piyasada dolar 3,6950 liradan, euro ise 3,9820 liradan haftaya başladı.
Etiketler : dolar,ekonomi haberleri,dolar bugün ne kadar,
444520 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/444520.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER