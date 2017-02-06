Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İki büyük şirket hisseleri daha Varlık Fonu’na devrediliyor. Özelleştirme Yüksek Kurulu, THY'nin yüzde 49,12, Halkbank'ın yüzde 51,11 hissesinin Varlık Fonu'na devrine karar verdi. Özelleştirme İdaresi, ödenmiş sermayesi 1.38 milyar lira olan THY'de yüzde 49,12; ödenmiş sermayesi 1.25 milyar lira olan Halkbank'ta ise yüzde 51,11 hissedar konumunda bulunuyor. Söz konusu hisseler özelleştirme kapsamından çıkarılacak.

DEV KURUMLAR FON'DA

Milli Piyango ve at yarışlarından sonra, Ziraat Bankası, BOTAŞ, Borsa İstanbul'un da aralarında bulunduğu dev kamu kuruluşları Varlık Fonu'na devredilmişti.

TÜRKİYE VARLIK FONU'NUN AMACI

Başbakanlığa bağlı olan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere kuruldu.

Şirketin en az 5 kişiden oluşan yönetim kurulu, başkan ve üyeleri ile genel müdürü Başbakan tarafından atanıyor.