Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'de cuma günü açıklanan tarımdışı istihdam verilerinin ardından düşüşe geçen dolar yeni haftada da yönünü aşağı çevirdi. Bankalararası piyasada dolar 3,67'nin altını gördü. Dolar 3,67-3,68 bandında hareket ediyor.

ABD'den cuma gelen veride saatlik ücretlerin beklentilerin altında artış kaydetmesi sonrası kurda hızlı düşüş olmuş ve 3,70'in altına çekilmişti. Euro/TL de yeni haftanın ilk işlem gününde 3,93 lira civarında seyrediyor.

Piyasalarda gündemin nispeten sakin olduğu bir hafta girildi. Merkez Bankası'nın mevcut sıkı duruşunu koruması halinde TL'ye desteğinin de süreceğini belirtiliyor.

Merkez Bankası'nın ortalama fonlama maliyeti cuma günü yaklaşık beş yılın zirvesi olan yüzde 10.37'ye kadar yükselmişti.





PİYASA TURU: Türk Lirası yeni güne nasıl başladı?



17:25 Fonlama maliyeti hâlâ 5 yılın zirvesinde

Bankalar TCMB'nin yüzde 11 faiz ile sağlanan geç likidite imkanından bugün yaklaşık 60.63 milyar TL kullanım yaparken; bankacıların yaptığı hesaplamaya göre, ortalama fonlama maliyeti yüzde 10.36 ile 2012 yılının Mayıs sonundan bu yana en yüksek seviyelerde kalmaya devam ediyor.

TCMB'nin ortalama fonlama maliyeti Cuma günü de yüzde 10.37 seviyesindeydi.

TCMB verilerine göre, ortalama fonlama maliyeti Ocak ayı ortasındaki seviyeler olan yüzde 8.3'ten iki-üç haftada 2 tam puan yükseldi.





17:00 Draghi'den enflasyon değerlendirmesi

Euro Bölgesi'nde dördüncü çeyrek enflasyonunun yüzde 1,5'lik tahminleri aşarak yüzde 1,8 oranında gerçekleşmesi sonrası açıklama yapan Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Mario Draghi, enflasyonun büyük ölçüde enerji fiyatlarından yükseldiğini söyledi.

Çekirdek enflasyon baskılarının hâlâ bastırılmış durumda olduğunu belirten Draghi, toparlanmanın dördüncü çeyrekte arttığını ve şiddetli deflasyon risklerinin azaldığını aktardı. AMB Başkanı, enflasyondaki toparlanmanın da gelecek dönemde başlayacağını söyledi.

Para politikasının hâlen enflasyon toparlanmasına ihtiyacı olduğunu söyleyen Draghi, "Parasal birliği daha dirençli yapma çabalarımızdan vazgeçmemeliyiz. AMB finansal istikrara yönelik riskleri izliyor. Finansal koşullar destekleyici olmak zorunda" dedi.

Draghi ayrıca düşük ve negatif faiz oranlarının bankaları etkilemiş olabileceğini ifade etti.

Yüzde 9,6 oranında gerçekleşen işsizlik hakkında da konuşan Draghi, ücretlerde aşağı yönlü baskının devam ettiğine vurgu yaparak " Avrupa'da işsizliğin daha da düşmesine ihtiyaç var" dedi.





13:48 Kar satışı ardından BIST günün ikinci yarısında nasıl seyredecek?

BIST100 endeksi ilk yarıyı yüzde 0,45 değer kaybıyla 87 bin 990'dan tamamlarken Yatırım Finansman, günün ikinci yarısı için yaptığı değerlendirmede zayıf tepki alımlarının etkili olabileceğini belirtiyor.

YF'nin gün ortası analizinde, "Günün ilk yarısına güçlü alımlar ile başlayan ve 89.537'e kadar yükselen endekste kâr satışlarının etkili olduğu görülüyor. Günün ikinci yarısında zayıf tepki alımları etkili olabilir. ara destek olarak gördüğümüz 87 bin 700'ün üzerinde yaşanabilecek tepkilerde 88 bin 650 seviyesi ilk direnç konumunda olacaktır. Beklentimizin aksine 87 bin 700'ün kırılması halinde ise gün içi pozisyonlar kapatılmalı. 87 bin-86 bin 900 bandı ise alt destek konumunda olacaktır." değerlendirmesine yer veriliyor.

12:50 Analistler TL varlıklarda son durumu nasıl değerlendiriyor?

TEB Yatırım Stratejisti Işık Ökte ve Araştırma Müdürü İbrahim Usul, BIST100 ve Dolar/TL'deki son gelişmeleri mercek altına aldı.

"BIST100 endeksi için incelediğimiz 4 ana teknik indikatörden 3’ünün kısa vadeli "Aşırı Alım" konumuna Cuma kapanışta dönmesiyle, 89,8 bin direncine yakın gelen satışları takip ediyoruz." diyen Ökte ve Usul'un yorumları şu şekilde:

Bu sabah yukarı kırılan önemli direnç, 88,6 bin yeniden ara direnç konumuna geldi;

Direnç: 89,5 bin – 89.8 bin;

Destek: 87,5 bin.

Türk hisse senetleri, geçen hafta dolar bazında %10.6 değer kazanırken, gelişmekte olan ülke hisselerinden %10.3 pozitif ayrıştılar. 2012 Kasım’da Fitch’in bizi yatırım yapılabilir kategoriye yükseltmesinden beri, en büyük pozitif ayrışma haftamız oldu.

Geçen hafta, dolar bazında, yüzde 10,6 değer kazanan Türk hisseleri bu performansla, 2017 senesinde ilk defe gelişen ülke hisselerinden pozitif ayrıştı:

2017 senesinde dolar bazında, Cuma kapanışında yüzde 8,4 yatırımcısına kazandıran Borsa Istanbul, GOÜ’den yüzde 1,8, içinde bulunduğumuz GOÜ grubu Orta Avrupa/Rusya/Körfez/Afrika’dan yüzde 4,5 pozitif ayrıştı.

Türk lirası ABD doları karşısında geçen hafta yüzde 4,39 değer kazanırken gelişen ülke kurları endeksi yüzde 1,77 değer kazandı. Türk lirası geçen hafta, yüzde 4,39 kazançla, ABD dolarına karşı en çok değer kazanan gelişen ülke para birimi olurken, 2017 senesinde, ABD doları karşısında, satış yiyen tek gelişen ülke para birimi konumunu sürdürmektedir. Diğer 23 gelişen ülke para birimi, 2017 senesinde ABD doları karşısında değer kazanmaktadır.

3.6760 kısa vadeli destek;

3.7225 kısa vade direnç

3.6355 – 3.6405 ana destek

3.8040 – 3.8395 ana direnç

11 Ocak – 3 Şubat kapanış incelediğimizde, Türk hisseleri dolar bazında yüzde 22,1 ralli ile Rus hisselerinden yüzde 20,5 pozitif ayrışmaktadırlar.

Hatırlayacağınız üzere, ‘’RUSYA AL / TÜRKİYE SAT’’ ikili işlemi EMEA içinde, son 2 senenin konsensüs işlemlerinden biri haline gelmişti. 2014 sonundan, 11 Ocak 2017 kapanışına, ‘’RUSYA AL / TÜRKİYE SAT’’ trade’inin yüzde 95,5 dolar bazlı getirisi oluşmuştu.

Geçen haftanın, dolar bazlı yüzde 10,6 rallisinde, Bankacılık sektörü öne çıktı – dolar bazında, bir haftada yatırımcısına yüzde 15,8 kazandıran Bankacılık endeksi, en iyi ikinci haftalık performansa sahip Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) endeksinden yüzde 5,4 pozitif ayrıştı"

12:40 TL varlıklarda son durum

TCMB'nin bugünkü swap ihalesinde talep bir kez daha miktarın altında geldi; 1 milyar dolarlık ihaleye 625 milyon dolar talep gelirken kurda aşağı yönlü baskı da devam ediyor.

Dolar/TL için bankalararası piyasada son kotasyon 3,6840'da.

Meksa Yatırım'dan yapılan değerlendirme şu şekilde:

"Paritede 3,7200 seviyesinin altında fiyatlamaların sürmesi TL lehine hareketlerin tetiklenmesine olanak sağlıyor. Bu sayede 3,6870 desteğinin kırılması sonucu orta vadeli yükselen trend desteği konumunda bulunan 3,6700 desteğine ulaşıldığını görüyoruz. Fiyatların bu seviyenin üzerinde tutunma çabaları dikkatle takip edilmelidir. Şayet bu destek seviyesinin kırılabilmesi durumunda paritede aşağı yönde hareketin sertleşebileceğini ve 3,6430 ile 3,6060 desteklerine doğru geri çekilmeleri beraberinde getirebileceğini düşünüyoruz. Paritenin 3,6700 desteğinin üzerinde kalıcılık sağlayabilmesi durumunda ise alıcıların bir miktar etkisini hissettirmesi olası duruyor."

Euro/TL 3,9630'da. Sterlin/TL 4,5990'da.

11:44 ING: Dolar/TL bu hafta 3,60'ı test edebilir

11:15 Dolarda aşağı yönlü baskı sürüyor

Dolar/TL'de 3,70'in altındaki seyir devam ediyor.

3,6660'a kadar gerileyen kur şu sırada 3,6840'da.

TCMB, swap ihalesinde TL faiz oranını bugün de yüzde 11 olarak belirlerken miktarı 1 milyar TL seviyesinde açıkladı. Ata Yatırım, "Yüksek enflasyonun sıkı para politikası duruşunun devam edeceği algısı oluşturması ve istihdam verisi sonrası Dolar’ın global değer kaybı Dolar/TL’de yönün aşağı olmasına sebep olmaktadır. Bugün de benzer bir seyir görebiliriz. 3,65 – 3,72 hareket aralığımız olabilir. Uzun vadeli tahvil faizleri ise kuvvetlenen TL’den destek bulmaya devam ediyor" diyor.

10:17 Dolar 3,68'in altında

10:00 BİST 100 endeksi güne yüzde 0,83 yükselişle 89 bin 122 puandan başladı.

09:11 TCMB yüzde 9,25'ten 25 milyar TL fonlama yapacak

TCMB, gecelik repoda yüzde 9,25 faizle piyasaya vereceği fonlama miktarını Cuma günüyle eş seviyede 25 milyar TL olarak belirledi.

Dolar/TL son işlemde 3,6856'da.

09:05 Borsa yeni haftaya nasıl başlayacak?

BIST 100 endeksi geçen hafta son işlem gününe yüzde 1,14 yükselişle 88.389,50 puandan kapandı.

Anadolu Yatırım tarım dışı istihdam verisine yönelik olarak, "Açıklanan ortalama saatlik kazançların hem önceki ayın hem de beklentilerin altında yüzde 0,1 artış kaydetmesi, kazançların ve harcamaların düşük kalarak enflasyon hedefine daha geç ulaşılacağı, faiz artırımının en erken Haziran ayında yapılabileceği algısıyla diğer gelişmekte olan ülkeler gibi BIST100 endeksinde de, çift haneye yaklaşan enflasyona rağmen pozitif etki yaşattı." diyor.

Kurumun sabah raporunda "Teknik olarak uzun vadeli 88.000 direnci üzerinde kapanışı pozitif olarak değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte 87.000/88.000 altına inilmedikçe geri çekilmeler kar satışı ve alış fırsatı olarak görülebilir. Bununla birlikte 88.500 üzerinde yerleşme sağlanmasıyla 90.000/90.600 direnç aralığına doğru yükselişin sürmesi beklenmelidir" deniliyor.

Vakıf Yatırım ise "Kapanışını 88,390 seviyesinden gerçekleştiren BİST, bugün 88,500-88,800 aralığını hedefleyecektir. Geri çekilmelerde 87,900-87,600 ilk destek aralığı olarak izlenmeli, bu aralık kırılırsa satışların artması beklenmelidir." diyor.

08:58 Emtia piyasalarında neler oluyor?

Bu sabah ons altın yüzde 0,39 yükselişle 1225,60 dolarda.

Brent petrol yüzde 0,30 yükselişle varil başına 56,98 dolarda.

Emtialarda öne çıkan hareket ise şeker ve buğdayda izleniyor.

Şeker vadelileri bu sabah yüzde 3,84 yükselirken kakao vadelileri yüzde 1,05 değer kaybediyor, bu da 2.052 ton/dolar seviyesiyle 4 yılın en düşüğüne işaret ediyor.

Kakao fiyatlamasında arz bolluğunun ve sağlık alanında bilinçlenmenin azalttığı talebin etkisine dikkat çekiliyor.

08:51 "İronik ve tarihi dönem"de dolardaki baskı sürüyor

8 Kasım'dan Aralık ortasına Trump'la yükselen, sonra duraklayan ve 2017 başından bu yana da Trump'la gerilemeye başlayan Dolar Endeksi tarım dışı istihdam verisinin takip edildiği Cuma gününü 99,72'den tamamlamıştı.

Doların 6 önemli para birimi karşısındaki değerini ölçümleyen endeks bu sabah 99,73'te.

El-Erian, Trump rallisi 3. fazında diyor ve volatilitede artışa karşı uyarıyor.

Ak Yatırım ise sabah bülteninde yer alan değerlendirmede, "Globalizasyon sürecinde taşları yerinden oynatan Trump’ın Başkanlık konuşması sırasında halkın taktığı kırmızı renkli “Make America Great Again” şapkalarının Vietnam, Çin ve Bangladeş’te üretildiği ironik ve tarihi bir dönemi yaşamaya devam ediyoruz" ifadelerine yer veriyor.

08:45 Asya hisse senedi piyasalarında hava pozitif

Bu sabah Japonya hariç MSCI Asya Pasifik bölgesel gösterge endekz yüzde 0,3 yukarıda.

Japonya Nikkei225 ise yüzde 0,3 ve Çin Şangay Bileşik Endeks yüzde 0,24 değer kazanıyor.

Çin'de bu sabah açıklanan hizmet sektörü satın alım yöneticileri (PMI) özel endeksi Aralık'taki 53.4'ten Ocak'ta 53.1'e geriledi. Yatırımcıların odak noktası geçen Cuma yaşanan faiz artırımı olmaya devam ediyor.

08:35 TL'de günün ilk işlemleri

Dolar/TL, Cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi ardından 3,6869'a kadar gerilemişti. Bu sabah şu ana kadar 3,6957-3,7073 aralığında işlemler gerçekleşti ve son kotasyon 3,6980'de.

Euro/TL 3,9850 ve Sterlin/TL 4,6180

Cuma günü gelişen piyasalar ETF'i yüzde 0,61 yükselirken Türkiye ETF'i yüzde 2,30 yükselerek pozitif ayrıştı.