Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dev yatırımları finanse ederek büyümeyi hızlandırma; finansman maliyetini azaltarak enflasyon ve faizleri düşürme gibi işlevleriyle öne çıkan Türkiye Varlık Fonu’nun hacmi büyüyor. 26 Ağustos 2016’da kurulan, daha sonra defalarca kere ihalesi iptal edilen Millî Piyango ve At Yarışlarının devredildiği fon, önceki gece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’ın 4 saatlik görüşmesinin ardından yapılan açıklamayla, Türkiye’nin kamudaki dev şirketlerini de bünyesine kattı. Milli Piyango ve At Yarışlarının ardından Ziraat Bankası, BOTAŞ, TPAO, PTT, Borsa İstanbul, Türksat, Eti Maden ve ÇAYKUR’un yanı sıra, Türk Telekom’un yüzde 6,68’lik kamu payı önceki gece Fon’a devredilirken, dün de Türk Hava Yollarında (THY) bulunan yüzde 49,12’lik kamu payı ile Halkbank’ın yüzde 51,11 oranındaki kamu hissesi, özelleştirme programından çıkarılarak Türkiye Yatırım Fonu’na devredildi. Ayrıca mülkiyeti Hazineye ait Antalya, Aydın, İstanbul, Isparta, İzmir, Kayseri ve Muğla’da bulunan bazı taşınmazların tahsisleri kaldırılarak Fona devredildi. Savunma Sanayi Destekleme Fonu tasarrufunda bulunan 3 milyar lira tutarındaki kaynak da, aktarım tarihini izleyen 3 ay içinde geri ödenmek kaydıyla Türkiye Varlık Fonuna aktarıldı. Bu devirlerle birlikte fon dev bir kaynağa ulaşmış oldu.

DÜNYADA 80 TANE VAR

Dünyada 80’e yakın varlık fonu bulunuyor. Bunların toplam büyüklüğü 7,4 trilyon dolar seviyesinde. Bu rakamın 2020 yılına kadar yeni katılacaklarla birlikte 15 trilyon dolara yükseleceği tahmin ediliyor. Kamunun elindeki atıl fonlar ve gayrimenkullerle kısa sürede 200 milyar lira büyüklüğe ulaşması beklenen Türkiye Yatırım Fonu, hayata geçirilecek mega projelerin finansmanı üzerindeki kamu ağırlığını azaltacak.

Yatırım artacak faizler düşecek

Yabancı yatırım araçları ile diğer araçları alıp satabilecek.

Yerli ve yabancı şirketlerin paylarını, borçlanma araçlarını, kira sertifikalarını alıp satabilecek.

Projelere kaynak sağlayıp, yatırımların hayata geçmesiyle yüzbinlerce kişiye istihdam sağlayacak.

Savunma, havacılık, yazılım gibi alanlardaki yerli sermayeli şirketler desteklenerek bunların dünyada önemli birer oyuncu olması sağlanacak.

Otoyollar, Kanal İstanbul, Çanakkale 1915, üçüncü havalimanı, nükleer santraller, yerli otomobil gibi projelere hızla finansman sağlanacak.

Devredilen şirketlerin kârları sayesinde finansman maliyeti azalacak. Bu da faizin düşmesine büyük katkı yapacak.

İslami finansman varlıklarının daha yaygın kullanılması sağlanacak. Ulusal, uluslararası şirketlere iştirak edebilecek.

Varlık Fonu, ekonomiyi salvolardan koruyacak

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, bazı büyük kamu kuruluşlarının Türkiye Varlık Fonuna devredilmesine ilişkin olarak “Ülke ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabilecek, muhtemel birtakım ekonomik salvolara karşı kendisini koruyabilecek daha dinamik bir yapıya kavuşması öngörülmektedir” dedi. Başbakan Yıldırım başkanlığında Çankaya Köşkü’nde toplanan Bakanlar Kurulunun ardından açıklamalar yapan Kurtulmuş “Bu, Türkiye ekonomisinin kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması için etkin bir adım olacaktır. Bu kanaatle, niyetle bu adım atılmıştır” diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİİ FONU

Savunma Sanayii Destekleme Fonu’ndan 3 milyar liranın 3 aylığına Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesinin “sebebinin” sorulması üzerine de Kurtulmuş “Kamunun elinde kuvvetli bir varlık fonunun oluşturulmasıdır. Türkiye ekonomisinin gücünü göstermek, dışarıdan müdahalelere karşı kuvvetlenmesini sağlamak için tabiri caizse garanti mahiyetinde olan bir fondur. Amaç, kullanımın aynı kaynakta toplanarak daha etkin kullanımını sağlayacak adımın atılmasıdır. Daha etkin bir şekilde kuruluşların yönetimi sağlanacak. Bundan şüpheniz olmasın. Varlık Fonu’nun bizatihi kendisi millî bir kuruluştur. Millî ekonomiyi, ekonominin milli tarafını güçlendirmek için atılmış olan bir adımdır. Düyun-u Umumiye ise, ekonominin gayrimillî olmasını sağlayacak bir amaçla atılmış bir adımdı. Yanlış, yersiz ve alakasız bir benzetmedir” diye konuştu.

Dünyanın en büyük varlık fonları

1- Norveç Emeklilik Fonu: 850 milyar dolar. Fondan kişi başına 174 bin dolar düşüyor. Norveç’in petrol satışından kalan paralarla oluşuyor. 70 ülkede yatırım yapıyor.

2- Çin Yatırım Şirketi: 813 milyar dolar. Çin Devleti’nin yabancı para rezervleri bu fonda işletiliyor.

3- Abu Dhabi Yatırım Kurumu: 792 milyar dolar. Orta Doğu’nun en büyüğü. 1976’de kuruldu. Ülkede bütçe fazlasının yüzde 70’i bu fona aktarılıyor.

4- Kuveyt Yatırım Kurumu: 592 milyar dolar büyüklüğü var.

5- SAMA Yabancı Holding (Suudi Arabistan): 582 milyar dolar.

6- SAFE Yatırım Şirketi (Çin): 474 milyar dolar. 1999’da 20 milyar dolarla kuruldu.

7- Hong Kong Yatırım Kurumu: 456 milyar dolar. 1935’te kuruldu.

8- GIC Private Limited (Singapur): 350 milyar dolar.

9- Katar Yatırım Kurumu: 335 milyar dolar büyüklüğü var. Bütçe fazlası aktarılıyor.

Kaynak: Varlık Fonu Enstitüsü 2016 raporu.