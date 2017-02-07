Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ömer Temür

Türk Telekom International’ın Marmaris’te inşa ettiği istasyonun da dahil olduğu bu dev proje ile Asya’dan Avrupa’ya 20 bin kilometreden uzun bir mesafede 17 ülke yüksek kapasiteli fiber hat ile birbirine bağlandı. Türk Telekom International, böylece Türkiye’nin bir telekomünikasyon köprüsü olması yolunda önemli bir adıma daha imza atmış oldu.

Türk Telekom International ayrıca projenin tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirme sonucunda lansmana İstanbul’da ev sahipliği yapma hakkı kazandı. 21 Şubat’ta yapılacak lansmana projeye dâhil olan 19 şirketin üst düzey yöneticisi ile 17 ülkeden bürokratların ve telekomünikasyon sektöründen önemli isimlerin katılması bekleniyor.

SEA-ME-WE 5, Avrupa-Asya hattında kurulan ilk fiber deniz altı bağlantısı olmasının yanı sıra en kaliteli ses ve veri trafiğinde en az gecikme oranı ile de oldukça üst düzey bir teknolojiye sahip. Projeyle, Türkiye’nin dünya ile dijital iletişimini güçlendiren ve hızla artan veri ihtiyacını 24Tbps başlangıç kapasitesi ile en yüksek seviyede karşılayabilen bir altyapı inşa edilmiş oldu.