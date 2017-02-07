Güne 3,70 seviyesinin altından başlayan dolar/TL, yükselişe geçerek 3,73 seviyesinin üzerine çıktı. Kur gün içi en yüksek seviyesi olan 3,7380 seviyesini gördü. Dolar TL karşısında şu sıralarda 3,7310 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar bir anda 3.73 seviyesine ulaştı
07.02.2017 - 15:09 | Son Güncelleme: 07.02.2017 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Güne 3,70 seviyesinin altından başlayan dolar, 3,73 seviyesine ulaştı.
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444936 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/444936.aspx
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