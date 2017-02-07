Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güne 3,70 seviyesinin altından başlayan dolar/TL, yükselişe geçerek 3,73 seviyesinin üzerine çıktı. Kur gün içi en yüksek seviyesi olan 3,7380 seviyesini gördü. Dolar TL karşısında şu sıralarda 3,7310 seviyesinden işlem görüyor.