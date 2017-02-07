Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları AO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bünyesinde bulunan Ortaklığın sermayesinin yüzde 49,12'lik payının tamamının 3 Şubat 2017 itibarıyla Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'ne devredildiği anımsatıldı.



Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'nin, Başbakanlığa bağlı ve sermayesinin tamamının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na ait bir kamu kuruluşu olduğunu belirtilen açıklamada, "Söz konusu devir, Türk Hava Yolları AO'nun mevcut yönetim şeklinde, stratejilerinde, politikalarında ve ticari kararlarında herhangi bir değişikliğe sebep olmayacaktır." ifadelerine yer verildi.



TÜRKİYE VARLIK FONU'NUN AMACI

Başbakanlığa bağlı olan Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, ana faaliyet konusu fonların kurulması ve yönetimi olan, sermaye piyasalarında araç çeşitliliği ve derinliğine katkı sağlamak, yurtiçinde kamuya ait varlıkları ekonomiye kazandırmak, dış kaynak temin etmek, stratejik, büyük ölçekli yatırımlara iştirak etmek için Türkiye Varlık Fonu ve bu fona bağlı alt fonları kurmak ve yönetmek üzere kuruldu.



Şirketin en az 5 kişiden oluşan yönetim kurulu, başkan ve üyeleri ile genel müdürü Başbakan tarafından atanıyor.