Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyaz eşya ve mobilya sektörüne getirilen vergi desteğinin bir benzeri konut ve otomotiv için hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta beyaz eşya ve küçük ev aletlerinde yüzde 6,7 olan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) nisan ayı sonuna kadar sıfırlanması, mobilyada da yüzde 18 olan KDV’nin yüzde 8’e indirilmesinin ardından diğer sektörlerden de benzer talepler gelmeye başladı. Maliye Bakanı Naci Ağbal da ekonomik canlanmanın sağlanması amacıyla bu taleplere olumlu cevap verebileceklerini açıkladı. CNN Türk’te açıklamalarda bulunan Ağbal, yabancıya konut satışında KDV istisnası başlattıklarını söyledi. Ağbal “İnşaat şirketlerinin yabancı bir gerçek kişi veya şirkete, iş yeri ya da konut sattığında, bunun örneğin yüzde 18 KDV’si varsa, bu KDV’yi istisna edeceğiz. Dolayısıyla yabancı, Türkiye’de konut ya da iş yeri satın almak istediğinde KDV ödemeyecek” dedi. Ağbal, bunun yanı sıra inşaat sektöründe vergi maliyetini aşağı çekmek için çalışma yaptıklarını da belirterek “Kat karşılığı veya hasılat paylaşımı inşaat sözleşmeleri, inşaat taahhüt sözleşmeleri, yapı denetimi hizmet sözleşmelerinde vergi oranlarını aşağı çekebilecek bir yetkiyi Bakanlar Kurulundan aldık. Yine tapu harcı diye bildiğimiz harcı farklılaştırıp oran farklılaştırabilmesi, yapması yetkisi de aldık” diye konuştu.

OTOMOTİV İÇİN DE ÇALIŞMA

Ağbal “Otomotiv sektörü için de düzenlemeniz olacak mı?” sorusu üzerine de tüm sektörlerle her zaman istişare ettiklerini söyledi. Bakan Ağbal “Her zaman söylüyorum, onlarla da konuşuyoruz şu anda. Otomotiv sektöründe de aldığımız tedbirlere ilaveten ekonomiyi canlandıracak birtakım tedbirler alınması gerekiyorsa onu da beraber konuşur yaparız” diye konuştu.

Ağbal, vergi borcunu zamanında ödeyen mükelleflere getirilecek yüzde 5 indirimin Bakanlar Kurulunda konuşulduğunu belirterek “Geçmiş 3 yılda bütün beyanname ve vergi yükümlülüklerini zamanında gerçekleştirenlerin 100 liralık vergisinin 5 lirası alınmayacak. Uygulamadan büyük ölçüde KOBİ’ler yararlanacak. Alınmasından vazgeçilecek vergi 1 milyon lirayı geçmemek üzere yüzde 5’e kadar olacak. İnşallah vergiye gönüllü uyumu artıran, gönüllü mükellefleri de gerçekten ödüllendiren bir sisteme Türkiye’de kavuşmuş olacağız” diye konuştu.