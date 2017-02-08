Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

KOBİ’lerin ve girişimcilerin bilişim altyapısına yönelik ilk yatırım giderlerini yüzde 80 azaltacak olan Bulutum.com, sektöre ilk defa ‘kullandığın kadar öde’ seçeneğini getirdi. İşletmelerdeki çalışan sayısı değiştiğinde aylık ödemeleri de değişecek. Teknolojinin işletmeler için bir tehdit değil fırsat olduğunu belirten Arena Genel Müdürü Okay Nasır “Bulutum.com ile girişimcilerin ve şirketlerin işlerine odaklanmalarını ve daha az harcayarak daha çok teknolojiye ulaşmalarını sağlayacağız” dedi. Türkiye’de 2,2 milyon KOBİ olduğunu ifade eden Arena Genel Müdür Yardımcısı Serkan Kutlu da “Türkiye’de işletmelerin 1,5 milyonunda 1 adet bilgisayar bulunuyor. Ancak, Bulutum olarak biz, gerçekten fark oluşturacağız. 1-100 bilgisayarlı küçük ve orta ölçekli işletmelerden başlayarak büyük ölçekli işletmelere kadar 700 binden fazla işletmeye en uygun çözümü sunuyoruz. İlk etapta hitap edeceğimiz 200-400 bin arasında KOBİ olduğunu tahmin ediyoruz” diye konuştu.