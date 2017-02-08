Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu ANKARA

7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programında internet kullanıcılarını müjdeli haberi veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan “Gençlerimiz ‘Bu kadar önemli bir mecrada bizi lütfen kısıtlamayın’ ya da ‘kısıtlıyorsanız da geçişler olsun’ diyorlar. Adil kullanım noktası ile ilgili, bu senenin mayıs ayı itibariyle kademeli bir geçiş olacak. 2018 sonu itibariyle tamamen kaldırılacak. Yine özellikle gece kullanılan internet de kotadan düşülmeyecek” ifadelerini kullandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan da AKN’de 1 Mayıs 2017’den itibaren özellikle kademeli bir geçiş öngördüklerini, gece 2’den sabah 8’e kadar olan kullanımların AKN’ye dahil edilmeyeceğini bildirdi. Sayan, “Yine 1 Mayıs’tan itibaren sabit internette hızda eskiden AKN dolduğu zaman 3 megabit gibi bir seviyeye iniyordu. Artık bulunduğunuz hıza göre bir seviye inmiş olacak. 2018 sonu itibariyle de AKN tamamen kaldırılacak, AKN’siz tarifeler kullanılacak” diye konuştu.