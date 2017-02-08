Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın finans sektörünü eleştiren konuşmasının ardından, küresel piyasalardaki gelişmelere de bağlı olarak yönünü yukarıya çeviren dolar ve euro yeni günde de yükselişini sürdürüyor.

Yeni günün ilk işlemlerinde, dolar 3.7476 lira, euro da 4.0047 lira düzeyine yükseldi.

"FAİZ POLİTİKASIYLA ÜLKEM KALKINMAZ"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) dünkü Ekonomi Şurası'nda konuşan Erdoğan, "Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim, bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz; bu politika aslında bir sömürü aracıdır" dedi.

Erdoğan konuşmasında ayrıca, "Finans sektörünün patronlarını insafa davet ediyorum başta kamu bankaları olmak üzere; Merkez Bankası'nın ilan ettiği faizi ikiye katlayarak kredi vermeye yeltenirsen, yüzde 15-16-17 ile bir yere varamayız" dedi.

KONUŞMA MERKEZ BANKASI'NA MÜDAHALE OLARAK ALGILANDI

Erdoğan'ın bu sözlerinin piyasalarda Merkez Bankası'na "müdahale" olarak algılanması üzerine, bu konuşması öncesinde 3.71 lira düzeyinde olan dolar, hızlı bir çıkışla 3.74 lirayı da aştı.