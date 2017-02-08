Geçen haftadan itibaren düşüşe geçen dolar hareketli bir gün geçiyor. Dün 3,67 seviyesine kadar gerileyen dolar bu sabah 3,73'ten açılış yaptı.Sanayi üretiminin beklentilerin altında kalmasıyla da yönünü yukarı çevirdi ve 3,75 seviyesine çıktı. Ardından ateşi düşen dolar/TL paritesi 3,71 seviyesinde seyrediyor.Öte yandan avro/TL 3,97 seviyesinden işlem görüyor.
Dolar baş döndürüyor! İşte son durum
08.02.2017 - 17:00 | Son Güncelleme: 08.02.2017 - 17:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Geçtiğimiz günlerde bir ayın dibini gören dolar/TL paritesi oldukça hareketli bir gün geçiriyor.
Etiketler : dolar,ekonomi,
445257 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/445257.aspx
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