Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen haftadan itibaren düşüşe geçen dolar hareketli bir gün geçiyor. Dün 3,67 seviyesine kadar gerileyen dolar bu sabah 3,73'ten açılış yaptı.Sanayi üretiminin beklentilerin altında kalmasıyla da yönünü yukarı çevirdi ve 3,75 seviyesine çıktı. Ardından ateşi düşen dolar/TL paritesi 3,71 seviyesinde seyrediyor.Öte yandan avro/TL 3,97 seviyesinden işlem görüyor.