Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, Karadeniz'de balık popülasyonunda azalma olduğunu belirterek, balıkçıların istenen düzeyde avcılık yapamadığını belirtti.

Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadeniz'in balıkçıları kısmen üzdüğünü söyledi.

Akçakoca Limanı'ndan denize açılan balıkçıların, ağları boş geri döndüğünü vurgulayan Karakaş, "Geçtiğimiz sezonlarda ocak-şubat aylarında zaten az avcılık yapıyorduk. Şimdi ise bu avcılık ciddi oranda değer kaybetti. Kimi balıkçılar Karadeniz'den boş dönüyor, kimi arkadaşlarımız da masraf olmasın diye denize bile çıkmıyor." diye konuştu.

Karadeniz'deki balık popülasyonunun azaldığını kaydeden Karakaş, "Balık durumuna bakacak olursak Karadeniz'de balık kalmadı diyebilirim. Elimiz boş dönüyoruz. Karadeniz'de ne zaman ne olacağı belli olmaz ama sezon sonuna kadar avcılık varla yok arası devam edecektir." ifadesini kullandı.