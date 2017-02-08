Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Global piyasalara paralel hareket eden dolar/TL, dolar endeksindeki düşüşle akşam saatlerinde yönünü bir kez daha aşağı çevirdi. Bankalararası piyasada gün içinde 3,76'ya yaklaşan dolar/TL 3,72 seviyesinin altına geriledi. Euro ise 4 lira sınırına yakın seyrediyor.



Analistler, dolar/TL için 3,7550'nin direnç, 3,7000 seviyesinin ise destek konumunda olduğunu belirtiyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın faiz konusundaki sözleriyle dolar/TL'de yükseliş hızlanmıştı. Dün "Ülkemin faiz politikasından şikayetçiyim, bu faiz politikasıyla ülkem kalkınmaz, bu politika aslında bir sömürü aracıdır" diyen Erdoğan, "Finans sektörünün patronlarını insafa davet ediyorum başta kamu bankaları olmak üzere. TCMB'nin ilan ettiği faizi ikiye katlayarak kredi vermeye yeltenirsen, yüzde 15-16-17 ile bir yere varamayız" açıklaması yaptı. Kur bu mesajların ardından 3,75'in üzerine kadar çıktı.

Avrupa'da seçimlerin oluşturduğu endişeler ve ABD Başkanı Trump'ın politikalarına ilişkin belirsizlik global olarak piyasaları baskı altında tutuyor.

TCMB'nin 2 puana varan sıkılaştırma adımları ve Fed'in Mart'ta faiz artırımı yapmayacağı beklentileri ile dolar/TL önceki gün 3,66 ile bir ayın en düşük seviyelerine gerilemişti.